Kirov'da Yangın: 8 Ölü

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MOSKOVA, 6 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın batısındaki Kirov bölgesinde bulunan ahşap bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi öldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre yangın Moskova'nın yaklaşık 1.000 km kuzeydoğusundaki Kilmez köyünde meydana geldi. Gelen ilk haberlerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bakanlık ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kirov Valisi Alexander Sokolov, binada çoğu emekli olmak üzere 11 kişinin yaşadığını söyledi.