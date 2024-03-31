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KIRŞEHİR SON

Merkez ilçede toplam 304 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 99.012'dir. Seçimlere 58 sandık katılmış olup açılan sandık oranı %19,08'dir. Kullanılan oy sayısı 14.596 olup geçerli oy sayısı 14.319'dur. Katılım oranı ise %78,97'dir. CHP %50,29 oy oranıyla 7.201 oy alarak birinci parti olmuştur. AK Parti %33,82 oy oranıyla 4.843 oy alarak ikinci sırada yer almıştır. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:34
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MERKEZ

Toplam Sandık : 304
Toplam Seçmen : 99.012
Açılan Sandık : 58
Açılan Sandık Oranı : % 19,08
Kullanılan Oy : 14.596
Geçerli Oy : 14.319
Katılım Oranı : % 78,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 50,297.201
AK PARTİOSMAN ARSLAN% 33,824.843
DİĞER% 7,911.133
İYİ PARTİUFUK CENGİZ% 2,54364
DEM PARTİKADRİYE TURAN% 1,69242
YENİDEN REFAHALİ KAAN KILIÇOĞLU% 1,63233
ZAFER PARTİSİMUHARREM KÖYSÜREN% 1,04149
SAADETFATMA EKİM TERZİOĞLU% 0,5680
DPBÜLENT ÖZŞAHİN% 0,1319
DEVA PARTİSİBAYRAM YILDIZ% 0,114
BTPADEM ÖZHAN% 0,0710
BAĞIMSIZSEVGİ BEKTAŞ% 0,069
DSPÖZKAN KOÇAK% 0,046
YTPHALİL İBRAHİM ULUSOY% 0,046
TKHABDULHALİM YILDIRIM% 0,023
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,023
HÜDA PARMURAT KIRĞIL% 0,022
HAK-PARFARUK AKSÜMER% 0,022
AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 86,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 50,87147
MHPMUSA ŞAHİN% 37,03107
ZAFER PARTİSİTUĞBA VİLDAN YILMAZ% 4,1512
CHPMEHMET TOPEL% 4,1512
SAADETAHMET ÜNAL% 3,119
DİĞER% 0,692
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 83,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 52,04191
AK PARTİORHAN BORHAN% 36,24133
MHPERDAL URCAN% 9,2634
İYİ PARTİHAYATİ BEYAZİT% 0,823
YENİDEN REFAHZİYA TURGUT% 0,823
SAADETMUHLİS AKTAŞ% 0,823
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSA CEYLAN% 32,9709
AK PARTİMAHMUT DALGALI% 29,23630
CHPHÜSEYİN TAKAN% 27,38590
İYİ PARTİEMRULLAH ÇİÇEK% 10,21220
YENİDEN REFAHNAZMİ ALBAYRAK% 0,184
SAADETYAĞMUR KARAKURT% 0,051
DİĞER% 0,051
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 19,05
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 47,17366
MHPAHMET HİKMET ERDOĞAN% 46,13358
CHPMETE AYDIN% 5,2841
İYİ PARTİERHAN ŞAHİN% 0,655
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN BAHÇECİ% 0,645
SAADETAHMET ZORLU% 0,131
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 13,46
Katılım Oranı : % 80,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRE DEMİRCİ% 51,71801
CHPERHAN TALU% 44,29686
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 1,8729
YENİDEN REFAHHAKAN ÇİĞDEM% 0,6410
HKPERİM ŞİŞMAN% 0,396
BTPMUSTAFA DOĞAN% 0,396
SAADETİSMAİL SAYLAM% 0,396
HÜDA PARZEYD ŞAHİN% 0,132
BAĞIMSIZBURHAN ER% 0,132
MİLLİ YOLMURAT KARACA% 0,061
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 64,71
Katılım Oranı : % 79,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH YILDIRIM% 27,761.332
BÜYÜK BİRLİKALİ ŞAHİN% 27,051.298
CHPMERYEM FIKIRKOCA% 17,54842
İYİ PARTİIŞIK ŞİMŞEK% 16,77805
AK PARTİOSMAN DEMİR% 7,71370
YENİDEN REFAHYAŞAR YILMAZ% 3,17152

Kaynak: AA

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