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KIRŞEHİR SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:06  Güncelleme: 00:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 304
Toplam Seçmen : 99.012
Açılan Sandık : 291
Açılan Sandık Oranı : % 95,72
Kullanılan Oy : 69.972
Geçerli Oy : 67.427
Katılım Oranı : % 73,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 53,0435.765
AK PARTİOSMAN ARSLAN% 37,0524.985
İYİ PARTİUFUK CENGİZ% 2,811.893
YENİDEN REFAHALİ KAAN KILIÇOĞLU% 2,381.605
DEM PARTİKADRİYE TURAN% 1,42958
ZAFER PARTİSİMUHARREM KÖYSÜREN% 1,23826
SAADETFATMA EKİM TERZİOĞLU% 0,75504
DİĞER% 0,28189
DPBÜLENT ÖZŞAHİN% 0,19129
BAĞIMSIZSEVGİ BEKTAŞ% 0,18124
BTPADEM ÖZHAN% 0,1494
DEVA PARTİSİBAYRAM YILDIZ% 0,1172
HÜDA PARMURAT KIRĞIL% 0,1171
YTPHALİL İBRAHİM ULUSOY% 0,0961
MİLLETALİ OSMAN TÜRKMEN% 0,0638
VATAN PARTİSİİLKER ÖZKAMALI% 0,0536
TKHABDULHALİM YILDIRIM% 0,0532
DSPÖZKAN KOÇAK% 0,0429
HAK-PARFARUK AKSÜMER% 0,0216
AKÇAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ KILIÇ% 56,26373
MHPMUSA ŞAHİN% 41,18273
CHPMEHMET TOPEL% 1,8112
ZAFER PARTİSİTUĞBA VİLDAN YILMAZ% 0,755
AKPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 88,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ TURGUT% 46,7283
AK PARTİORHAN BORHAN% 43,56264
MHPERDAL URCAN% 7,5946
İYİ PARTİHAYATİ BEYAZİT% 0,664
YENİDEN REFAHZİYA TURGUT% 0,53
BTPFATİH SOYUTEMİZ% 0,53
SAADETMUHLİS AKTAŞ% 0,493
BOZTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSA CEYLAN% 32,7709
AK PARTİMAHMUT DALGALI% 29,06630
CHPHÜSEYİN TAKAN% 27,21590
İYİ PARTİEMRULLAH ÇİÇEK% 10,75233
YENİDEN REFAHNAZMİ ALBAYRAK% 0,184
SAADETYAĞMUR KARAKURT% 0,051
DİĞER% 0,051
ÇİÇEKDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HAKANOĞLU% 48,832.248
MHPAHMET HİKMET ERDOĞAN% 42,611.962
CHPMETE AYDIN% 4,95228
YENİDEN REFAHBÜNYAMİN BAHÇECİ% 1,3763
İYİ PARTİERHAN ŞAHİN% 0,8941
DİĞER% 0,5927
SAADETAHMET ZORLU% 0,3717
MİLLİ YOLADNAN AYDIN% 0,3516
BTPPAKİZE DOĞAN% 0,042
KAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 82,69
Katılım Oranı : % 80,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRE DEMİRCİ% 51,75.164
CHPERHAN TALU% 42,54.245
YENİDEN REFAHHAKAN ÇİĞDEM% 1,78178
İYİ PARTİŞUAYİP ATA% 1,54154
BTPMUSTAFA DOĞAN% 1,35135
BAĞIMSIZBURHAN ER% 0,4242
SAADETİSMAİL SAYLAM% 0,2626
MİLLİ YOLMURAT KARACA% 0,2323
HKPERİM ŞİŞMAN% 0,1717
HÜDA PARZEYD ŞAHİN% 0,055
MUCUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKALİ ŞAHİN% 27,052.180
MHPFATİH YILDIRIM% 26,622.145
İYİ PARTİIŞIK ŞİMŞEK% 17,241.389
CHPMERYEM FIKIRKOCA% 16,041.293
AK PARTİOSMAN DEMİR% 7,79628
YENİDEN REFAHYAŞAR YILMAZ% 3,46279
DİĞER% 0,9980
BTPALİ BÜYÜKŞAHİN% 0,4637
SAADETTURGAY ŞAHAN% 0,2722
HÜDA PARSÜMEYYE ŞEN% 0,086

Kaynak: AA

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