KIRŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|304
|Toplam Seçmen
|:
|99.012
|Açılan Sandık
|:
|291
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,72
|Kullanılan Oy
|:
|69.972
|Geçerli Oy
|:
|67.427
|Katılım Oranı
|:
|% 73,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 53,04
|35.765
|AK PARTİ
|OSMAN ARSLAN
|% 37,05
|24.985
|İYİ PARTİ
|UFUK CENGİZ
|% 2,81
|1.893
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|% 2,38
|1.605
|DEM PARTİ
|KADRİYE TURAN
|% 1,42
|958
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM KÖYSÜREN
|% 1,23
|826
|SAADET
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|% 0,75
|504
|DİĞER
|% 0,28
|189
|DP
|BÜLENT ÖZŞAHİN
|% 0,19
|129
|BAĞIMSIZ
|SEVGİ BEKTAŞ
|% 0,18
|124
|BTP
|ADEM ÖZHAN
|% 0,14
|94
|DEVA PARTİSİ
|BAYRAM YILDIZ
|% 0,11
|72
|HÜDA PAR
|MURAT KIRĞIL
|% 0,11
|71
|YTP
|HALİL İBRAHİM ULUSOY
|% 0,09
|61
|MİLLET
|ALİ OSMAN TÜRKMEN
|% 0,06
|38
|VATAN PARTİSİ
|İLKER ÖZKAMALI
|% 0,05
|36
|TKH
|ABDULHALİM YILDIRIM
|% 0,05
|32
|DSP
|ÖZKAN KOÇAK
|% 0,04
|29
|HAK-PAR
|FARUK AKSÜMER
|% 0,02
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ KILIÇ
|% 56,26
|373
|MHP
|MUSA ŞAHİN
|% 41,18
|273
|CHP
|MEHMET TOPEL
|% 1,81
|12
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞBA VİLDAN YILMAZ
|% 0,75
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,33
|Katılım Oranı
|:
|% 88,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞÜKRÜ TURGUT
|% 46,7
|283
|AK PARTİ
|ORHAN BORHAN
|% 43,56
|264
|MHP
|ERDAL URCAN
|% 7,59
|46
|İYİ PARTİ
|HAYATİ BEYAZİT
|% 0,66
|4
|YENİDEN REFAH
|ZİYA TURGUT
|% 0,5
|3
|BTP
|FATİH SOYUTEMİZ
|% 0,5
|3
|SAADET
|MUHLİS AKTAŞ
|% 0,49
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSA CEYLAN
|% 32,7
|709
|AK PARTİ
|MAHMUT DALGALI
|% 29,06
|630
|CHP
|HÜSEYİN TAKAN
|% 27,21
|590
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH ÇİÇEK
|% 10,75
|233
|YENİDEN REFAH
|NAZMİ ALBAYRAK
|% 0,18
|4
|SAADET
|YAĞMUR KARAKURT
|% 0,05
|1
|DİĞER
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HAKANOĞLU
|% 48,83
|2.248
|MHP
|AHMET HİKMET ERDOĞAN
|% 42,61
|1.962
|CHP
|METE AYDIN
|% 4,95
|228
|YENİDEN REFAH
|BÜNYAMİN BAHÇECİ
|% 1,37
|63
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞAHİN
|% 0,89
|41
|DİĞER
|% 0,59
|27
|SAADET
|AHMET ZORLU
|% 0,37
|17
|MİLLİ YOL
|ADNAN AYDIN
|% 0,35
|16
|BTP
|PAKİZE DOĞAN
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,69
|Katılım Oranı
|:
|% 80,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRE DEMİRCİ
|% 51,7
|5.164
|CHP
|ERHAN TALU
|% 42,5
|4.245
|YENİDEN REFAH
|HAKAN ÇİĞDEM
|% 1,78
|178
|İYİ PARTİ
|ŞUAYİP ATA
|% 1,54
|154
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 1,35
|135
|BAĞIMSIZ
|BURHAN ER
|% 0,42
|42
|SAADET
|İSMAİL SAYLAM
|% 0,26
|26
|MİLLİ YOL
|MURAT KARACA
|% 0,23
|23
|HKP
|ERİM ŞİŞMAN
|% 0,17
|17
|HÜDA PAR
|ZEYD ŞAHİN
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ŞAHİN
|% 27,05
|2.180
|MHP
|FATİH YILDIRIM
|% 26,62
|2.145
|İYİ PARTİ
|IŞIK ŞİMŞEK
|% 17,24
|1.389
|CHP
|MERYEM FIKIRKOCA
|% 16,04
|1.293
|AK PARTİ
|OSMAN DEMİR
|% 7,79
|628
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR YILMAZ
|% 3,46
|279
|DİĞER
|% 0,99
|80
|BTP
|ALİ BÜYÜKŞAHİN
|% 0,46
|37
|SAADET
|TURGAY ŞAHAN
|% 0,27
|22
|HÜDA PAR
|SÜMEYYE ŞEN
|% 0,08
|6
Son Dakika › Güncel › KIRŞEHİR SON - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek, kesin olmayan sonuçlara göre 444 bin 246 oy alarak zafer kazandı. MHP adayı Cengiz Ergün ise 228 bin 235 oyda kaldı. Ferdi Zeyrek, Manisa'da doğmuş olup, mimarlık eğitimi almış ve kendi şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım işleri yapmıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
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