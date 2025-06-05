Kırşehir Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, maneviyat ruhunun gönüllerde yeniden filizlendiği mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bu özel günlerin kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın tezahürü olduğunu vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, toplumsal dayanışmanın güç kazandığı, ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, büyüklerimize hürmetin, küçüklerimize sevginin daha da anlam kazandığı zamanlardır. Bu mübarek günler, yardımlaşma, paylaşma ve gönül köprüleri kurma bakımından hepimiz için önemli bir fırsattır. Milletimizin köklü kültür ve inanç dünyasında müstesna bir yere sahip olan bayramlarımız, bizleri aynı değerlerde buluşturan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli yapı taşlarımızdır. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyor, bayramın ruhuna yakışır şekilde dayanışmanın, hoşgörünün ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlar diliyorum."