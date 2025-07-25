Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, Çarşamba Ovası'nda üreticilerin genellikle fındık ürettiğini ancak meyve ve sebze yetiştiren, seracılık yapan üreticiler de bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de 10 yıldır kivi üreticiliği yaptığını dile getiren Aydemir, meyve ve sebze üreticilerinin ürününü genellikle ucuza sattığı için maliyetlerini karşılamakta zorlandığını anlattı.

İlçede kivi üretiminin arttığını vurgulayan Aydemir, "Yeşilırmak havzasında üreticilerimiz kiviye yöneldi, her geçen sene kivi üretimi artıyor. Bana göre kivi, geleceğin en iyi ve üreticiye en iyi geliri sağlayacak meyvesidir. Kivi, Yeşilırmak havzasının sağ ve sol şeridinde Yeşilırmak'a 1-2 kilometre yakın alanlarda oluyor. Kivinin de maliyetleri yüksek ancak üreticilerimiz yetiştirdikleri meyvenin getirisinden memnunlar." ifadesini kullandı.