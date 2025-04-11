Kızıl Tilki Drone ile Görüntülendi

Kızıl tilkinin dron ile imtihanı
Karlı ovada yiyecek ararken görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'da karlı ovada avlanan Tilki drone ile görüntülendi.
Erzurum'un Tortum ilçesinde karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilki havadan görüntülendi. Droneyi fark eden tilki arazide sağa sola kaçışırken dorene yaklaştıkça tedirgin oldu. bir süre arazide yiyecek aramaya devam eden kızıl tilki daha sonra gözden kayboldu.
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