Erzurum'da doğada aç kalan kızıl tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Erzurum Ovası'nda yürüyüşe çıkan fotoğrafçı Ahmet Tarkan Salman, karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilkiyle karşılaştı.
Tarkan, kızıl tilkinin karlı arazideki hareketlerini kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, tilkinin bir müddet sabit kalıp avını gözetleyip iz sürmesi, ardından zıplayarak kara gömülmesi, daha sonra çevreyi incelemesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Kızıl Tilki Yiyecek Ararken Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?