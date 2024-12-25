Kızılırmak\'ta Sis Manzarası

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Kızılırmak nehrini kaplayan sis, kartpostallık görüntü oluşturdu

ÇORUM - Çorum'da Osmancık ilçesinde dağları ve Kızılırmak nehrini kaplayan sis, kartpostallık görüştüler oluşturdu. Şehri saran sis, havadan görüntülendi

Çorum'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Güneşin doğuşu ile birlikte Çorum'un Osmancık ilçesini saran sis, etkileyici manzara oluşturdu. Osmancık ilçesinde dağları ve Kızılırmak nehrini kaplayan sis, gün doğumu ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mest edem sis manzarası drone ile havadan görüntülendi.