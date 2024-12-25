Kızılırmak nehrini kaplayan sis, kartpostallık görüntü oluşturdu
ÇORUM - Çorum'da Osmancık ilçesinde dağları ve Kızılırmak nehrini kaplayan sis, kartpostallık görüştüler oluşturdu. Şehri saran sis, havadan görüntülendi
Çorum'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Güneşin doğuşu ile birlikte Çorum'un Osmancık ilçesini saran sis, etkileyici manzara oluşturdu. Osmancık ilçesinde dağları ve Kızılırmak nehrini kaplayan sis, gün doğumu ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mest edem sis manzarası drone ile havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kızılırmak'ta Sis Manzarası - Son Dakika
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