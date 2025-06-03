Kızılırmak'ta Yıldırım Düşmesi

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti.

Bölgede etkili olan yağışta Ömer Boyacı'ya ait evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve banyoda hasar meydana geldi.

Olayda ev sakinlerinin yaralanmadığı öğrenilirken yıldırım düşmesi sonucu çatıda oluşan hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.