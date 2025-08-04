Kızıltepe'de 6 Katlı Binada Yangın

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Kuday Apartmanı'nın 25 nolu dairesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.