Kızıltepe\'de Kayınpeder Cinayeti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada kayınpederi tarafından öldürülen Oğur Sarıbatur (41), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Oğur Sarıbatur (41) tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıbatur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sarıbatur'un cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYINPEDER GÖZALTINDA

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada; Sarıbatur'un vuran şüphelinin kayınpederi O.S. olduğu tespit edildi. Gözatına alınan O.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gece saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan Oğur Sarubatur'un cenazesi ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Sarıbatur'un cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alemdar Mahallesi'ndeki köy mezarlığında toprağa verildi.