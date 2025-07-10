Kızıltepe'de Mobilya Atölyesinde Yangın

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber- Kamera: Salih KESKİN/ MARDİN,