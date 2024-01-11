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Kızıltepe ilçesinde pencereye sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ersoylu Mahallesi'nde soğuktan korunmak isteyen köpek girdiği harabe evin penceresine sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de İtfaiye Ekipleri Pencereye Sıkışan Köpeği Kurtardı - Son Dakika