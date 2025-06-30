Kızıltepe'de Traktör Yangını

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarlada çalışan traktör, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarlada saman balyası yaptığı sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,