Kızıltepe'de Yangın: 350 Dönüm Buğday Yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm ekili buğday yandı. Kızıltepe ilçesi kırsal Çamlıca Mahallesi'nde, sabah saatlerinde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 350 dönüm ekili buğdayın yandığı, zararın ise 3 milyon TL olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,