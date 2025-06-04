Kızıltepe\'de Yangın: 350 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili alanlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Mezopotamya ile Esenli mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanlarda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgeye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.

Yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.