Kızıltepe-Viranşehir yolunda devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47) öldü

MARDİN'de devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Soğukkuyu mevkisinde meydana geldi. Şehmus Sağlam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.