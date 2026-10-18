Kızıltepe-Viranşehir yolunda devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47) öldü - Son Dakika
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Kızıltepe-Viranşehir yolunda devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47) öldü

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Kızıltepe-Viranşehir yolunda devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47) öldü
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Mardin'de Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Soğukkuyu mevkisinde kontrolden çıkan kamyon devrildi, şoför Şehmus Sağlam (47) hayatını kaybetti. Sağlam'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Soğukkuyu mevkisinde meydana geldi. Şehmus Sağlam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıKızıltepe3. SayfaHastaneOtopsiMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kızıltepe-Viranşehir yolunda devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47) öldü - Son Dakika
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