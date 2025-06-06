Kızkalesi'nde Bayram Keyfi

Bayram tatiliyle Kızkalesi'nde deniz keyfi başladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatili fırsat bilen yüzlerce aile, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesindeki Kızkalesi'nde denize girerek sezonu açtı

MERSİN - Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatili fırsat bilen yüzlerce aile, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesindeki Kızkalesi'nde denize girerek sezonu açtı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan ve denizin ortasında bulunan Kızkalesi ile eşsiz bir görüntüye sahip Mersin'de Kurban Bayramı tatili ile turizm sezonu açıldı. Doluluk oranlarının yüzde 80'lerde olduğu kentte en çok ilgili ise şehrin simgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesindeki Kızkalesi oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde yüzlerce aile deniz keyfi yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 23, hava sıcaklığının 30 dereceleri geçtiği kentte, tatilciler güneşin tadını çıkardı. Hem kumsalda çocuklarıyla oynayan, hem de güneşlenen aileler, denizde de serinledi.

Ankara'dan Kızkalesini görmeye gelen tatilcilerden Regnin Solmaz, bayram tatilinde biraz eğlenip dinlenip geri döneceklerini söyledi.

Diyarbakır'dan ailece geldiklerini belirten Mustafa Özdemir ise," Bayram tatili nedeniyle geldik. 3 gün kalıp geri döneceğiz. Hava deniz güzel, çocuklarla vakit geçiriyoruz"dedi.

Hatay'dan gelen Nedim Solmaz'da," Kızkalesi'ne üçüncü gelişim. Her gelişimde memnun kaldım. Denizi çok güzel herkese tavsiye ediyorum"ifadelerini kullandı.