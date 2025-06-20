KKKA Uyarısı: Kene Kontrolü Önemli! - Son Dakika
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KKKA Uyarısı: Kene Kontrolü Önemli!

20.06.2025 12:08
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Erzurum'da KKKA nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 49 hasta tedavi altında. Keneye dikkat!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin tedavi gördüğü Erzurum'da, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kene ısırmalarına karşı uyarıda bulundu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla kenelerin toprak altından yer yüzüne çıkmasıyla salgın niteliğinde sağlık sorunları başladığını söyledi.

Hastanede her yıl kentin yanı sıra çevre illerden de gelen hastaların takip edildiğini ifade eden Özkurt, "Erzurum Şehir Hastanesinde KKKA'dan 40 hasta takip edildi maalesef biri vefat etti. Biz de 10 hasta takip ettik, 5'i yatarak tedavi görüyor, biri yaşlı birey yoğun bakımda. Tehlike var ve devam ediyor." dedi.

Özkurt, açık arazide yaşayanlar, piknik ve kamp yapanlar ile tarlada, çayırda çalışanların keneye rastlayabileceğini, bu kişilerin gün sonunda evine gittiğinde mutlaka kene kontrolü yapması gerektiğini vurguladı.

"Çıplak elle keneyi çıkarmayın"

Kenenin doğru müdahaleyle çıkarılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Özkurt, şunları kaydetti:

"Kene varsa çıplak elle çıkarılmaması lazım. Tarlada, çayırda çalışırken kapalı giyinmeli, çoraplar pantolonun üzerine alınmalı. Her ne kadar kapalı giyinilirse giyinilsin, kene yine ısırabilir, gün sonunda muayene edip varsa hemen çıkarılması lazım. Ne kadar erken çıkarılırsa o kadar iyi çünkü kene kaldığı süre içinde virüsü verme miktarını artırıyor. Çıplak elle keneyi çıkarmayın çünkü kene henüz ısırdığı yerden mikrop vermemişse bile çıplak elle çıkarıldığında patlayabilir, çıkardığınız eldeki sıyrıklardan, çiziklerden virüsü alabilirsiniz. O yüzden kene cımbızla, eldivenle, kumaş parçası araya koyarak çıkarılmalı, daha sonra buraya alkol ve kolonya sürülmeli."

Özkurt, kene tutunmasında halsizlik, iştahsızlık, kol ve bacaklarda yaygın ağrıların yanı sıra çeşitli organlarda kanamalar, kusma ve ishal gibi semptomları olanların mutlaka hastaneye başvurmasını önerdi.

Kenenin hafife alınmamasını isteyen Özkurt, "Eskiden de bu keneler vardı ama virüs yoktu. Doğal olarak insanlar 'benim çocukluğumda da bu kenelerden vardı, koparırdık ama bir şey olmuyordu' diyebiliyor. Artık bu kenelerde virüs var, eskiden olmayan KKKA virüsü var. O virüs kene aracılığıyla insanlara geçiyor ve çoğu kez kendini sınırlayan grip gibi düzeliyor ama bazen ölüme götürebiliyor." diye konuştu.

Bingöllü çiftçi çıplak elle keneyi çıkarınca hastanelik oldu

Bingöl'ün Yolçatı köyünde yaşayan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 56 yaşındaki 3 çocuk babası Nurettin Kalan da yaklaşık 10 gün önce hayvanlarının bakımını yapıp eve gittikten sonra göğsünde gördüğü keneyi eliyle çıkardığını anlattı.

Çıplak elle keneyi çıkarmanın pişmanlığını yaşayan Kalan, "Keneyi elimle çekip yere attım, 4-5 gün aradan geçti, 'bir şey olmaz' dedim. Geçen yıllar yine kene yapışmıştı ama bu zehirli çıktı. Sonra ateşim çıktı, hastaneye yatırdılar. Yanlış yapmışım, tavsiyem kesinlikle keneyi elle çıkarmayın, hemen doktora gidin, bunun şakası yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

erzurum, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

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