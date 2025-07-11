Klima Şikayetlerinde Yüzde 162 Artış - Son Dakika
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Klima Şikayetlerinde Yüzde 162 Artış

Klima Şikayetlerinde Yüzde 162 Artış
11.07.2025 09:59
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Son bir ayda klima şikayetleri yüzde 162 arttı, gecikme ve yüksek maliyet en çok gündeme gelen sorunlar.

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar verilerine göre klima şikayetleri son bir ayda yüzde 162 arttı. Servis hizmetlerinde gecikme ve yüksek maliyetler, kurulum ve montaj sürecindeki sorunlar en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

Temmuz sıcağında zirve yapan klima kullanımı, tüketici şikayetlerini de beraberinde getirdi. Şikayetvar verilerine göre, 2025 yılının mayıs ve haziran ayları kıyaslandığında klima şikayetlerinde yüzde 162'lik bir artış yaşandı. Aşırı sıcakların etkisini daha da artırdığı temmuz ayında ise haftalık bazda artış dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Haziranın son haftasıyla temmuzun ilk haftası kıyaslandığında, şikayetlerde yüzde 120'nin üzerinde artış yaşandı. Bu veriler, yalnızca sıcaklığın değil, hizmet kalitesine dair memnuniyetsizliklerin de hızla tırmandığını ortaya koyuyor. Tüketiciler, satın alma sonrası süreçlerde karşılaştıkları gecikmeler, teknik aksaklıklar ve maliyetlerle ilgili sorunlarını platform üzerinden dile getiriyor.

Şikayetvar verilerine göre klimalarla ilgili en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

Servis hizmetlerinde gecikme ve yüksek maliyetler: Yetkili servislerin randevu vermemesi, geç ulaşması, yedek parça temininde yaşanan gecikmeler ve fahiş onarım ücretleri en sık dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor.

Kurulum ve montaj sürecindeki aksaklıklar: Kurulum ekiplerinin gecikmesi, hatalı montaj uygulamaları ve sürpriz ücret talepleri şikayetlere yansıyor.

Yetersiz soğutma veya ısıtma: Cihaz çalışıyor görünse de ortamı istenilen sıcaklığa getirmemesi sıkça dile getiriliyor.

Yüksek enerji tüketimi: Enerji verimliliği yüksek gösterilen klimaların beklenenden fazla elektrik harcayarak faturaları kabartması kullanıcıların tepkisini çekiyor.

Garanti kapsamı dışı bırakma: Servislerin arızaları 'kullanıcı hatası' gerekçesiyle garanti dışı bırakması ve ücret talep etmesi mağduriyet yaratıyor.

İade ve değişim süreçlerinde zorluk: Arızalı ya da beklentiyi karşılamayan ürünlerin iadesinde ek belgeler, teknik servis raporları gibi zaman alıcı prosedürler tüketicileri zorluyor.

Gürültü şikayetleri: "Sessiz çalışma" vaadine rağmen cihazların özellikle gece uykusunu bölecek düzeyde ses çıkarması şikayet ediliyor.

Kötü koku ve hava kalitesi: Bazı klimalardan gelen kötü kokular ve alerjik reaksiyonlara yol açan düşük hava kalitesi dile getiriliyor.

Akıllı kontrol özelliklerinde sorunlar: Mobil uygulama ya da uzaktan kumanda sistemlerinde bağlantı problemleri, geç tepki verme gibi teknik aksaklıklar yaşanıyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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