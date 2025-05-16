KMÜ'de Mezuniyet Coşkusu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonundaki törende, sağlık alanının yalnızca bilgi ve beceri değil, vicdan, sabır ve empati de gerektiren kutsal bir alan olduğunu belirtti.

Mezun olan tüm öğrencileri kutlayan Gavgalı, "Artık sizler, insan hayatına dokunacak, ihtiyacı olanın yanında duracak sağlık profesyonellerisiniz. Bu sorumluluğun bilincinde olmanızı ve mesleğinizi sadece bir iş olarak değil, bir insanlık hizmeti olarak görmenizi diliyorum" dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Azak ise sağlık ordusuna katılacak genç neferleri yeni hayatlarına uğurlamanın heyecanını yaşadığını anlatarak, "Hayat boyu öğrenmeye devam etmelisiniz. Kararlı, çalışkan, sabırlı ve tevazu sahibi gençler olarak gelecekte pek çok güzelliğe katkıda bulunacaksınız. Sizler nerede görev yaparsanız yapın, ulvi bir mücadelenin neferlerisiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.