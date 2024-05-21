Koç Holding: Yapı ve Kredi Bankası'ndaki pay satışıyla ilgili bir gelişme yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Koç Holding: Yapı ve Kredi Bankası'ndaki pay satışıyla ilgili bir gelişme yok

Koç Holding: Yapı ve Kredi Bankası\'ndaki pay satışıyla ilgili bir gelişme yok

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışıyla ilgili olarak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek bir gelişme olmadığını bildirdi. Şirket, basında çıkan haberlerin aksine, görüşmelerin henüz son aşamaya gelmediğini ve konuyla ilgili ön görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

21.05.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını bildirdi.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, basın-yayın organlarında, şirketin, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıktığı belirtildi.

"Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır."

Bu arada, Borsa İstanbul'da Yapı ve Kredi Bankası'nın hisseleri önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 10 artışla 37,96 liradan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Koç Holding, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koç Holding: Yapı ve Kredi Bankası'ndaki pay satışıyla ilgili bir gelişme yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:40:03. #1.11#
SON DAKİKA: Koç Holding: Yapı ve Kredi Bankası'ndaki pay satışıyla ilgili bir gelişme yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement