Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yolda, çalışmaların ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Çamdağı mevkisinde heyelan meydana gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaali'de Heyelan Yolu Kapatmıştı - Son Dakika
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