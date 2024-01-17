Kocaali\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaali- Akçakoca karayolunun Alandere Mahallesi, Çelikler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Özer yönetimindeki 41 LL 350 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Yetkin yönetimindeki 54 D 006 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mustafa Özer yaşamını yitirirken, diğer otomobilin sürücüsü Ömer Yetkin ile araçta bulunan 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Mustafa Özer'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.