Kocaali'de Kereste Atölyesinde Genç Ölümü

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kereste atölyesinin çatısından düşerek ağır yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi.

Yayla Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla fotoğraf ve video çekmek için kereste atölyesinin çatısına çıkan Bulut Bumin (17), bastığı yerin çökmesi sonucu yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kocaali Sahil Mezarlığı'na defnedilecek.