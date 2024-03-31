KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.721
|Toplam Seçmen
|:
|1.533.306
|Açılan Sandık
|:
|1.419
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,06
|Kullanılan Oy
|:
|350.109
|Geçerli Oy
|:
|342.589
|Katılım Oranı
|:
|% 75,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|% 45,17
|154.737
|CHP
|ATASOY BİLGİN
|% 30,53
|104.599
|DİĞER
|% 8,11
|27.804
|YENİDEN REFAH
|DOĞAN AYDAL
|% 5,52
|18.918
|İYİ PARTİ
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|% 3,83
|13.141
|DEM PARTİ
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|% 2,93
|10.025
|ZAFER PARTİSİ
|NERMİN TOL
|% 1,62
|5.569
|SAADET
|NURETTİN ÇELİK
|% 1,15
|3.936
|TİP
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|% 0,24
|818
|MEMLEKET
|ÜNAL KARASAĞIZ
|% 0,14
|474
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|% 0,13
|457
|BTP
|MUHARREM CAN
|% 0,09
|301
|YTP
|ORHAN KAÇDI
|% 0,07
|230
|HÜDA PAR
|MEHMET EŞİN
|% 0,06
|224
|TKP
|AYDANER AKTAŞ
|% 0,06
|199
|ANAP
|MURAT DURAN
|% 0,06
|193
|DP
|MEHMET ŞAMİL DEVRİM
|% 0,04
|131
|SOL PARTİ
|İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
|% 0,04
|123
|EMEP
|ARZU ERKAN
|% 0,03
|108
|HKP
|TUNYA KIZILTAŞ
|% 0,03
|106
|DSP
|SERAP BİLMEZ
|% 0,03
|102
|VATAN PARTİSİ
|ORHAN KADIOĞLU
|% 0,03
|92
|MİLLET
|ATAKAN DAŞDAN
|% 0,02
|72
|HAK-PAR
|BEHÇET ÖGET
|% 0,02
|65
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ KEMAL TORUN
|% 0,02
|65
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL TUNAHAN
|% 0,01
|44
|MİLLİ YOL
|ASLAN ERARSLAN
|% 0,01
|29
|TKH
|TAMER ERİK
|% 0,01
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,37
|Katılım Oranı
|:
|% 80,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YASİN ÖZLÜ
|% 43,53
|2.293
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYAZ
|% 14,73
|776
|SAADET
|ZAFER MUTLU
|% 13,89
|732
|CHP
|OSMAN ANIL ACURMAN
|% 12,51
|659
|DİĞER
|% 5,85
|308
|YENİDEN REFAH
|UĞUR YÜKSEL
|% 4,33
|228
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER GÜLEBAŞ
|% 2,58
|136
|BTP
|ŞABAN ÖRÇEN
|% 1,52
|80
|DEM PARTİ
|BERFİN TUNÇ
|% 0,68
|36
|DP
|SELMA DİRİM SUCU
|% 0,23
|12
|HÜDA PAR
|SAİM BAMİDİCİ
|% 0,07
|4
|TKP
|MEHMETCAN ERGÜNÖZ
|% 0,04
|2
|DSP
|BERKAY PELİN
|% 0,02
|1
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET FATİH YAŞAR
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,24
|Katılım Oranı
|:
|% 72,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|% 35,65
|4.756
|İYİ PARTİ
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|% 29,92
|3.991
|CHP
|MUHARREM GÖKÇE
|% 23,87
|3.184
|DİĞER
|% 6,42
|856
|YENİDEN REFAH
|HAMZA EKŞİ
|% 2,86
|382
|ZAFER PARTİSİ
|HACI FİLİK
|% 0,61
|82
|TİP
|ORHAN MORDOĞAN
|% 0,2
|27
|HÜDA PAR
|TURAN SAK
|% 0,12
|16
|TKP
|RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
|% 0,11
|15
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|% 0,11
|15
|DSP
|HAKAN ERCAN
|% 0,04
|5
|BAĞIMSIZ
|YUSUF EMRE CÜRE
|% 0,04
|5
|HKP
|ALİ ERDOĞDU
|% 0,01
|1
|BTP
|MEHMET KOÇ
|% 0,01
|1
|YTP
|AHMET KORKMAZ
|% 0,01
|1
|DP
|AHMET ALBAYRAK
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|ERÇİN ERDOĞAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,59
|Katılım Oranı
|:
|% 76,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER BIYIK
|% 38,66
|6.483
|CHP
|SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
|% 30,31
|5.082
|YENİDEN REFAH
|FATMA KURTULUŞ
|% 9,73
|1.632
|DEM PARTİ
|ERKAN ŞİK
|% 6,48
|1.086
|DİĞER
|% 6,34
|1.064
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR KALEÖZÜ
|% 2,84
|476
|İYİ PARTİ
|ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
|% 1,6
|269
|SAADET
|SELİM ÇETİNKAYA
|% 1,5
|251
|BAĞIMSIZ
|KADİR GEDİKLİ
|% 1,28
|215
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
|% 0,42
|70
|BTP
|CEVAT DEMİRCAN
|% 0,3
|51
|TKP
|MURAT SELAMCI
|% 0,26
|43
|HÜDA PAR
|MURAT YILDIRIM
|% 0,16
|27
|DSP
|DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
|% 0,08
|14
|DP
|SELİM AKGÖZ
|% 0,04
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,79
|Katılım Oranı
|:
|% 74,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERTİF GÖKÇE
|% 51,1
|4.110
|AK PARTİ
|İBRAHİM ŞİRİN
|% 38,82
|3.122
|DİĞER
|% 4,54
|365
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN AÇIK
|% 3,16
|254
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SÜER
|% 1,24
|100
|SAADET
|CUMA AYVAZ
|% 0,47
|38
|ZAFER PARTİSİ
|SELMAN GÜRPINAR
|% 0,39
|31
|BAĞIMSIZ
|SEFA MOLLAOĞLU
|% 0,11
|9
|MEMLEKET
|YAŞAR AKA
|% 0,05
|4
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN ÖZYOLCU
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|MUSTAFA NAZLI
|% 0,03
|2
|DEVA PARTİSİ
|ZEKERİYA ÇILDIR
|% 0,02
|2
|DSP
|SERKAN ÇAKAL
|% 0,01
|1
|TKP
|OSMAN İLHAN
|% 0,01
|1
|BTP
|RAİF SOLMAZ
|% 0,01
|1
|DP
|HÜLYA ULUZMAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,01
|Katılım Oranı
|:
|% 77,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|% 35,06
|770
|İYİ PARTİ
|EMİN YILMAZ
|% 19,76
|434
|DEM PARTİ
|MUSTAFA AVCİ
|% 19,54
|429
|YENİDEN REFAH
|ERCAN OĞUZ
|% 9,24
|203
|CHP
|YAKUP TÖRK
|% 8,79
|193
|DİĞER
|% 3,82
|84
|SAADET
|HASAN İNCİ
|% 2,05
|45
|ZAFER PARTİSİ
|HACI KADİR
|% 0,59
|13
|MEMLEKET
|GÖKALP ERENOĞLU
|% 0,41
|9
|HÜDA PAR
|AYDIN AKICI
|% 0,32
|7
|DSP
|BİRKAN KARAYEL
|% 0,14
|3
|YTP
|OZAN YILMAZ
|% 0,14
|3
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÇELİK
|% 0,09
|2
|TKP
|NAİM SEVİNÇ
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,26
|Katılım Oranı
|:
|% 65,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|% 40,74
|854
|TİP
|ERKAN BAŞ
|% 25,19
|528
|İYİ PARTİ
|SADIK GÜVENÇ
|% 17,18
|360
|YENİDEN REFAH
|KAMİL ERGÜN
|% 9,54
|200
|ZAFER PARTİSİ
|KORAY TOPÇU
|% 3,48
|73
|SAADET
|MUSTAFA TUREL
|% 1,34
|28
|TKP
|MEHMET KILIÇ
|% 0,67
|14
|MEMLEKET
|MUSA ERTÜRK
|% 0,33
|7
|DEVA PARTİSİ
|MÜKAİL İZGİ
|% 0,33
|7
|HÜDA PAR
|AYDIN YAPICI
|% 0,24
|5
|BAĞIMSIZ
|EROL BOZKIR
|% 0,24
|5
|DSP
|ÇETİN TÖNGEL
|% 0,19
|4
|BTP
|FATİH ÖZTÜRK
|% 0,19
|4
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET TULUK
|% 0,14
|3
|YTP
|TAHSİN MURAT ERGUN
|% 0,1
|2
|EMEP
|SİNAN KARATAŞ
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,16
|Katılım Oranı
|:
|% 70,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ YILDIRIM SEZER
|% 49,56
|3.190
|CHP
|ÖZGÜR YILMAZ
|% 31,21
|2.009
|YENİDEN REFAH
|AHMET EREN
|% 8,4
|541
|İYİ PARTİ
|İSMAİL AYNACI
|% 5,22
|336
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH SERDAR ÖNÜR
|% 1,59
|102
|SAADET
|MEHMET EMİN ÖZÇELİK
|% 1,58
|102
|DİĞER
|% 1,04
|67
|DEM PARTİ
|HASAN NAS
|% 0,68
|44
|DEVA PARTİSİ
|FIRAT GÜLAĞIZ
|% 0,2
|13
|MEMLEKET
|MEHMET BALİ
|% 0,12
|8
|BTP
|ABDÜLKADİR ÜSTÜNER
|% 0,11
|7
|TİP
|BERAY TOPÇU
|% 0,11
|7
|TKP
|YAŞARGÜL OYMAK
|% 0,06
|4
|HÜDA PAR
|ALİ ÇİFTÇİOĞLU
|% 0,05
|3
|DSP
|GÜLSILA ÇOŞKUN
|% 0,03
|2
|DP
|AHMET KAAN SUR
|% 0,02
|1
|BAĞIMSIZ
|SERKAN GARİPOĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,22
|Katılım Oranı
|:
|% 85,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATMA KAPLAN HÜRRİYET
|% 40,8
|8.800
|AK PARTİ
|MUHARREM TUTUŞ
|% 35,65
|7.690
|DİĞER
|% 17,78
|3.836
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ŞAHİN
|% 2,38
|514
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAMİL ŞİRİN
|% 0,98
|211
|ZAFER PARTİSİ
|RECEP YAZICI
|% 0,83
|179
|SAADET
|SİNAN YOLCU
|% 0,69
|148
|DEM PARTİ
|GENCER DEMİRKAYA
|% 0,46
|100
|BTP
|CAHİT BARUTÇU
|% 0,08
|17
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN AKTAN
|% 0,07
|14
|HÜDA PAR
|MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
|% 0,06
|13
|TİP
|ÇİĞDEM KANDEMİR
|% 0,06
|12
|TKP
|VİLDAN ZEYNEP SAYINER
|% 0,05
|11
|MEMLEKET
|TİMUR DUMAN
|% 0,05
|10
|DSP
|SEMİH ÖNAL
|% 0,03
|7
|ANAP
|ERGÜN TÜRK
|% 0,01
|3
|MİLLET
|MEHMET KARAYEL
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA CAN
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,93
|Katılım Oranı
|:
|% 83,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EROL ÖLMEZ
|% 32,59
|2.960
|BAĞIMSIZ
|CENGİZ KAN
|% 29,51
|2.680
|YENİDEN REFAH
|LEVENT GÖDEK
|% 11,94
|1.084
|CHP
|SERKAN AÇIKGÖZ
|% 10,38
|943
|İYİ PARTİ
|SEMİH SARIÇAY
|% 8,24
|748
|DİĞER
|% 4,35
|395
|SAADET
|ÜNAL KIZILAĞIL
|% 1
|91
|BTP
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|% 0,59
|54
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY KAZAK
|% 0,51
|46
|MEMLEKET
|OĞUZ USLU
|% 0,34
|31
|DP
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|% 0,16
|15
|DEVA PARTİSİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,15
|14
|DSP
|DAVUT UZCAN
|% 0,09
|8
|TKP
|YUSUF BAŞ
|% 0,07
|6
|HÜDA PAR
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|% 0,07
|6
|HKP
|YASEMİN KUZUBAŞ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,55
|Katılım Oranı
|:
|% 70,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÇALIK
|% 46,72
|8.664
|AK PARTİ
|MESUT ÇETİNKAYA
|% 42,28
|7.841
|SAADET
|MURAT AKBABA
|% 4,18
|775
|YENİDEN REFAH
|ALİ OSMAN AYDIN
|% 2,66
|494
|İYİ PARTİ
|MEHMET BAŞ
|% 1,68
|312
|DİĞER
|% 1,37
|254
|DEM PARTİ
|YILMAZ TUNÇ
|% 0,36
|67
|ZAFER PARTİSİ
|İDRİS KILIÇASLAN
|% 0,28
|52
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KATI
|% 0,17
|31
|HKP
|MURAT KIZILTAŞ
|% 0,08
|15
|BTP
|METİN YILMAZLAR
|% 0,08
|14
|BAĞIMSIZ
|HASAN ÖZBAŞ
|% 0,05
|9
|HÜDA PAR
|CİHAN GÖK
|% 0,03
|6
|DP
|AYNUR KURT
|% 0,03
|6
|DSP
|ŞEVVAL POLAT
|% 0,02
|3
|TKP
|SUAT UNGAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,15
|Katılım Oranı
|:
|% 78,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|% 45,35
|2.738
|CHP
|NİLAY MERTTÜRK
|% 34,49
|2.082
|YENİDEN REFAH
|BERAT KANSU
|% 10,15
|613
|İYİ PARTİ
|HALUK TAMYÜKSEL
|% 2,78
|168
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ERDEM
|% 2,58
|156
|DEM PARTİ
|İBRAHİM ERGİN
|% 1,51
|91
|DİĞER
|% 0,98
|59
|SAADET
|İBRAHİM ETHEM AKBUĞA
|% 0,95
|57
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF NUHOĞLU
|% 0,46
|28
|HÜDA PAR
|AHMET POLAT
|% 0,32
|19
|BTP
|GÖKHAN AVCI
|% 0,18
|11
|DSP
|FEHMİ TOY
|% 0,08
|5
|DP
|AHMET CENGİZ
|% 0,07
|4
|TKP
|SALİH ÇALIŞGAN
|% 0,05
|3
|HKP
|MUAMMER KUZUBAŞ
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,29
|Katılım Oranı
|:
|% 72,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAYFUN BALIKÇI
|% 39,14
|5.055
|AK PARTİ
|ŞENER SÖĞÜT
|% 35,91
|4.638
|DİĞER
|% 7,74
|1.000
|YENİDEN REFAH
|HACI LATİF İŞCEN
|% 7,07
|913
|İYİ PARTİ
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|% 4,76
|615
|DEM PARTİ
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|% 3,44
|445
|SAADET
|ERKAN KÜÇÜKEMİRLER
|% 1,13
|146
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|% 0,62
|80
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN BOZKURT
|% 0,05
|6
|BTP
|GÜLSÜM DEMİR
|% 0,04
|5
|TKP
|MEHMET ELDEMİR
|% 0,03
|4
|DP
|İBRAHİM İNAN
|% 0,03
|4
|DSP
|SELAHATTİN SAL
|% 0,02
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZAK
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AYDIN MUTLU
|% 0,01
|1
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?