KOCAELİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:46  Güncelleme: 20:48
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.721
Toplam Seçmen : 1.533.306
Açılan Sandık : 1.419
Açılan Sandık Oranı : % 30,06
Kullanılan Oy : 350.109
Geçerli Oy : 342.589
Katılım Oranı : % 75,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,17154.737
CHPATASOY BİLGİN% 30,53104.599
DİĞER% 8,1127.804
YENİDEN REFAHDOĞAN AYDAL% 5,5218.918
İYİ PARTİGENÇAY YILDIZTEKİN% 3,8313.141
DEM PARTİHASAN ÖZGÜNEŞ% 2,9310.025
ZAFER PARTİSİNERMİN TOL% 1,625.569
SAADETNURETTİN ÇELİK% 1,153.936
TİPMAHMUT HAKAN KOÇAK% 0,24818
MEMLEKETÜNAL KARASAĞIZ% 0,14474
DEVA PARTİSİİSMAİL ENSAR BATURMAN% 0,13457
BTPMUHARREM CAN% 0,09301
YTPORHAN KAÇDI% 0,07230
HÜDA PARMEHMET EŞİN% 0,06224
TKPAYDANER AKTAŞ% 0,06199
ANAPMURAT DURAN% 0,06193
DPMEHMET ŞAMİL DEVRİM% 0,04131
SOL PARTİİLKAY DENİZ TORUN YÜCE% 0,04123
EMEPARZU ERKAN% 0,03108
HKPTUNYA KIZILTAŞ% 0,03106
DSPSERAP BİLMEZ% 0,03102
VATAN PARTİSİORHAN KADIOĞLU% 0,0392
MİLLETATAKAN DAŞDAN% 0,0272
HAK-PARBEHÇET ÖGET% 0,0265
BAĞIMSIZFEVZİ KEMAL TORUN% 0,0265
BAĞIMSIZİSMAİL TUNAHAN% 0,0144
MİLLİ YOLASLAN ERARSLAN% 0,0129
TKHTAMER ERİK% 0,0127
BAŞİSKELE

Açılan Sandık Oranı : % 8,37
Katılım Oranı : % 80,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YASİN ÖZLÜ% 43,532.293
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYAZ% 14,73776
SAADETZAFER MUTLU% 13,89732
CHPOSMAN ANIL ACURMAN% 12,51659
DİĞER% 5,85308
YENİDEN REFAHUĞUR YÜKSEL% 4,33228
ZAFER PARTİSİALPER GÜLEBAŞ% 2,58136
BTPŞABAN ÖRÇEN% 1,5280
DEM PARTİBERFİN TUNÇ% 0,6836
DPSELMA DİRİM SUCU% 0,2312
HÜDA PARSAİM BAMİDİCİ% 0,074
TKPMEHMETCAN ERGÜNÖZ% 0,042
DSPBERKAY PELİN% 0,021
DEVA PARTİSİMEHMET FATİH YAŞAR% 0,021
ÇAYIROVA

Açılan Sandık Oranı : % 17,24
Katılım Oranı : % 72,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ% 35,654.756
İYİ PARTİŞEVKİ DEMİRCİ% 29,923.991
CHPMUHARREM GÖKÇE% 23,873.184
DİĞER% 6,42856
YENİDEN REFAHHAMZA EKŞİ% 2,86382
ZAFER PARTİSİHACI FİLİK% 0,6182
TİPORHAN MORDOĞAN% 0,227
HÜDA PARTURAN SAK% 0,1216
TKPRÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR% 0,1115
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÇAMKERTEN% 0,1115
DSPHAKAN ERCAN% 0,045
BAĞIMSIZYUSUF EMRE CÜRE% 0,045
HKPALİ ERDOĞDU% 0,011
BTPMEHMET KOÇ% 0,011
YTPAHMET KORKMAZ% 0,011
DPAHMET ALBAYRAK% 0,011
BAĞIMSIZERÇİN ERDOĞAN% 0,011
DARICA

Açılan Sandık Oranı : % 13,59
Katılım Oranı : % 76,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER BIYIK% 38,666.483
CHPSAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN% 30,315.082
YENİDEN REFAHFATMA KURTULUŞ% 9,731.632
DEM PARTİERKAN ŞİK% 6,481.086
DİĞER% 6,341.064
ZAFER PARTİSİÖZGÜR KALEÖZÜ% 2,84476
İYİ PARTİÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK% 1,6269
SAADETSELİM ÇETİNKAYA% 1,5251
BAĞIMSIZKADİR GEDİKLİ% 1,28215
DEVA PARTİSİMUHAMMET ALİ ÜNSÜR% 0,4270
BTPCEVAT DEMİRCAN% 0,351
TKPMURAT SELAMCI% 0,2643
HÜDA PARMURAT YILDIRIM% 0,1627
DSPDEMET ÖZDEMİR ÇAKAL% 0,0814
DPSELİM AKGÖZ% 0,046
DERİNCE

Açılan Sandık Oranı : % 9,79
Katılım Oranı : % 74,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERTİF GÖKÇE% 51,14.110
AK PARTİİBRAHİM ŞİRİN% 38,823.122
DİĞER% 4,54365
YENİDEN REFAHGÖKHAN AÇIK% 3,16254
İYİ PARTİHÜSEYİN SÜER% 1,24100
SAADETCUMA AYVAZ% 0,4738
ZAFER PARTİSİSELMAN GÜRPINAR% 0,3931
BAĞIMSIZSEFA MOLLAOĞLU% 0,119
MEMLEKETYAŞAR AKA% 0,054
GELECEK PARTİSİİRFAN ÖZYOLCU% 0,032
HÜDA PARMUSTAFA NAZLI% 0,032
DEVA PARTİSİZEKERİYA ÇILDIR% 0,022
DSPSERKAN ÇAKAL% 0,011
TKPOSMAN İLHAN% 0,011
BTPRAİF SOLMAZ% 0,011
DPHÜLYA ULUZMAN% 0,011
DİLOVASI

Açılan Sandık Oranı : % 9,01
Katılım Oranı : % 77,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAMAZAN ÖMEROĞLU% 35,06770
İYİ PARTİEMİN YILMAZ% 19,76434
DEM PARTİMUSTAFA AVCİ% 19,54429
YENİDEN REFAHERCAN OĞUZ% 9,24203
CHPYAKUP TÖRK% 8,79193
DİĞER% 3,8284
SAADETHASAN İNCİ% 2,0545
ZAFER PARTİSİHACI KADİR% 0,5913
MEMLEKETGÖKALP ERENOĞLU% 0,419
HÜDA PARAYDIN AKICI% 0,327
DSPBİRKAN KARAYEL% 0,143
YTPOZAN YILMAZ% 0,143
DEVA PARTİSİALİ ÇELİK% 0,092
TKPNAİM SEVİNÇ% 0,051
GEBZE

Açılan Sandık Oranı : % 1,26
Katılım Oranı : % 65,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ% 40,74854
TİPERKAN BAŞ% 25,19528
İYİ PARTİSADIK GÜVENÇ% 17,18360
YENİDEN REFAHKAMİL ERGÜN% 9,54200
ZAFER PARTİSİKORAY TOPÇU% 3,4873
SAADETMUSTAFA TUREL% 1,3428
TKPMEHMET KILIÇ% 0,6714
MEMLEKETMUSA ERTÜRK% 0,337
DEVA PARTİSİMÜKAİL İZGİ% 0,337
HÜDA PARAYDIN YAPICI% 0,245
BAĞIMSIZEROL BOZKIR% 0,245
DSPÇETİN TÖNGEL% 0,194
BTPFATİH ÖZTÜRK% 0,194
BAĞIMSIZMUHAMMET TULUK% 0,143
YTPTAHSİN MURAT ERGUN% 0,12
EMEPSİNAN KARATAŞ% 0,12
GÖLCÜK

Açılan Sandık Oranı : % 7,16
Katılım Oranı : % 70,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ YILDIRIM SEZER% 49,563.190
CHPÖZGÜR YILMAZ% 31,212.009
YENİDEN REFAHAHMET EREN% 8,4541
İYİ PARTİİSMAİL AYNACI% 5,22336
ZAFER PARTİSİABDULLAH SERDAR ÖNÜR% 1,59102
SAADETMEHMET EMİN ÖZÇELİK% 1,58102
DİĞER% 1,0467
DEM PARTİHASAN NAS% 0,6844
DEVA PARTİSİFIRAT GÜLAĞIZ% 0,213
MEMLEKETMEHMET BALİ% 0,128
BTPABDÜLKADİR ÜSTÜNER% 0,117
TİPBERAY TOPÇU% 0,117
TKPYAŞARGÜL OYMAK% 0,064
HÜDA PARALİ ÇİFTÇİOĞLU% 0,053
DSPGÜLSILA ÇOŞKUN% 0,032
DPAHMET KAAN SUR% 0,021
BAĞIMSIZSERKAN GARİPOĞLU% 0,021
İZMİT

Açılan Sandık Oranı : % 9,22
Katılım Oranı : % 85,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATMA KAPLAN HÜRRİYET% 40,88.800
AK PARTİMUHARREM TUTUŞ% 35,657.690
DİĞER% 17,783.836
YENİDEN REFAHMUSTAFA ŞAHİN% 2,38514
İYİ PARTİMEHMET KAMİL ŞİRİN% 0,98211
ZAFER PARTİSİRECEP YAZICI% 0,83179
SAADETSİNAN YOLCU% 0,69148
DEM PARTİGENCER DEMİRKAYA% 0,46100
BTPCAHİT BARUTÇU% 0,0817
DEVA PARTİSİERCAN AKTAN% 0,0714
HÜDA PARMUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN% 0,0613
TİPÇİĞDEM KANDEMİR% 0,0612
TKPVİLDAN ZEYNEP SAYINER% 0,0511
MEMLEKETTİMUR DUMAN% 0,0510
DSPSEMİH ÖNAL% 0,037
ANAPERGÜN TÜRK% 0,013
MİLLETMEHMET KARAYEL% 0,012
BAĞIMSIZMUSTAFA CAN% 0,012
KANDIRA

Açılan Sandık Oranı : % 27,93
Katılım Oranı : % 83,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEROL ÖLMEZ% 32,592.960
BAĞIMSIZCENGİZ KAN% 29,512.680
YENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK% 11,941.084
CHPSERKAN AÇIKGÖZ% 10,38943
İYİ PARTİSEMİH SARIÇAY% 8,24748
DİĞER% 4,35395
SAADETÜNAL KIZILAĞIL% 191
BTPYILMAZ ÇOŞĞUN% 0,5954
ZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK% 0,5146
MEMLEKETOĞUZ USLU% 0,3431
DPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL% 0,1615
DEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR% 0,1514
DSPDAVUT UZCAN% 0,098
TKPYUSUF BAŞ% 0,076
HÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ% 0,076
HKPYASEMİN KUZUBAŞ% 0,011
KARAMÜRSEL

Açılan Sandık Oranı : % 58,55
Katılım Oranı : % 70,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÇALIK% 46,728.664
AK PARTİMESUT ÇETİNKAYA% 42,287.841
SAADETMURAT AKBABA% 4,18775
YENİDEN REFAHALİ OSMAN AYDIN% 2,66494
İYİ PARTİMEHMET BAŞ% 1,68312
DİĞER% 1,37254
DEM PARTİYILMAZ TUNÇ% 0,3667
ZAFER PARTİSİİDRİS KILIÇASLAN% 0,2852
DEVA PARTİSİYUNUS KATI% 0,1731
HKPMURAT KIZILTAŞ% 0,0815
BTPMETİN YILMAZLAR% 0,0814
BAĞIMSIZHASAN ÖZBAŞ% 0,059
HÜDA PARCİHAN GÖK% 0,036
DPAYNUR KURT% 0,036
DSPŞEVVAL POLAT% 0,023
TKPSUAT UNGAN% 0,011
KARTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 8,15
Katılım Oranı : % 78,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN% 45,352.738
CHPNİLAY MERTTÜRK% 34,492.082
YENİDEN REFAHBERAT KANSU% 10,15613
İYİ PARTİHALUK TAMYÜKSEL% 2,78168
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ERDEM% 2,58156
DEM PARTİİBRAHİM ERGİN% 1,5191
DİĞER% 0,9859
SAADETİBRAHİM ETHEM AKBUĞA% 0,9557
DEVA PARTİSİYUSUF NUHOĞLU% 0,4628
HÜDA PARAHMET POLAT% 0,3219
BTPGÖKHAN AVCI% 0,1811
DSPFEHMİ TOY% 0,085
DPAHMET CENGİZ% 0,074
TKPSALİH ÇALIŞGAN% 0,053
HKPMUAMMER KUZUBAŞ% 0,053
KÖRFEZ

Açılan Sandık Oranı : % 14,29
Katılım Oranı : % 72,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAYFUN BALIKÇI% 39,145.055
AK PARTİŞENER SÖĞÜT% 35,914.638
DİĞER% 7,741.000
YENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN% 7,07913
İYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU% 4,76615
DEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA% 3,44445
SAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER% 1,13146
ZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI% 0,6280
DEVA PARTİSİORHAN BOZKURT% 0,056
BTPGÜLSÜM DEMİR% 0,045
TKPMEHMET ELDEMİR% 0,034
DPİBRAHİM İNAN% 0,034
DSPSELAHATTİN SAL% 0,022
HÜDA PARMEHMET KAZAK% 0,012
BAĞIMSIZMEHMET AYDIN MUTLU% 0,011

Kaynak: AA

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