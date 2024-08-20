Kocasinan Belediyesi Kadın Üreticileri Destekliyor

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Kocasinan Belediyesinin şehrin merkezinde hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında kadın üreticiler, ekip diktikleri ürünleri alıp pazarlamaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın üreticileri ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bereketli bir sezon diledi.

Proje kapsamında 12 kadın üreticiyle şehrin merkezinde tarımsal üretime devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, kooperatif çatısı altındaki kadınların domates, çilek, biber, patlıcan, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve çeşitli ürünleri doğal ortamda yetiştirdiklerini kaydetti.

Çolakbayrakdar, "Bu proje, kadın kooperatifimiz için örnek teşkil ediyor. Hem şehrimizde hem de ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra, bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farkındalık oluşturacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olmak ve istihdama katkı sağlamaktır. Ellerine emeğine sağlık. Kadın kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı Büşra Minaz ise 12 üyeleri bulunduğunu, tamamen doğal ve organik ürünler yetiştirdiklerini belirtti.