Kocasinan'da Kırsal Mahallelere Asfalt

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Kocasinan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan kırsal mahallelerde asfalt çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, daha konforlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini bildirdi.

Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu sefer de eski tarihiyle bilinen kadim mahallelerimizden biri olan Düver Mahallemizin ana yolunda çalışmalarımıza başladık. Altyapı çalışmalarıyla yolumuzu yeniden asfaltlayarak hizmete sunacağız. Özellikle kırsal mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek ve konforu artırmak için sezon sonuna kadar çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bütün kırsal mahallelerimizde benzer yol ve altyapı çalışmaları yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.