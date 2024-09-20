Kocasinan'da Stratejik Plan Toplantısı - Son Dakika
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Kocasinan'da Stratejik Plan Toplantısı

Kocasinan\'da Stratejik Plan Toplantısı

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın geleceği için 2025-2029 stratejik planını tartıştı.

20.09.2024 14:52
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle ilçenin geleceğini şekillendirecek "2025-2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı"nı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'nde meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen Çolakbayrakdar, stratejik planda yer bulması gereken konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kocasinan'ın geleceğinin bu toplantılarda şekilleneceğini vurgulayan Çolakbayrakdar, her sosyal dokuya uygun projeler ürettiklerini ifade etti.

Vatandaşların memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için çeşitli çalışmalara imza attıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İnsanların mutlu yaşadığı bir şehir için çalışıyoruz. Ayrıca meclis toplantılarında ayda bir araya geliyoruz ve farklı konu başlıklarını gündemimize alıyoruz. Bu noktada stratejik plan ile beş yıl boyunca yapılması gereken konuları tanımlıyoruz. 'Daha ne olsun?' diyerek tüm hemşehrilerimize fikirlerini soruyoruz. Hep birlikte düşünerek Kocasinan'ı daha da güzelleştirelim diye yola çıktık. Kocasinan'ımızın geleceğini şekillendirecek 2025-2029 Stratejik Plan Çalışma Toplantısı ile amacımız insanların hayatını kolaylaştırmak ve bu şehre en iyi şekilde hizmet etmektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan'da Stratejik Plan Toplantısı - Son Dakika

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