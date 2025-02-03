Kocasinan\'da Şubat Meclis Toplantısı

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Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 15 gündem maddesi ile Hoca Ahmet Yesevi, Erkilet, Erciyesevler, Şeker, Yeşilmahalle, Yenidoğan ve Alsancak Mahallesi'nde imar plan maddeleri meclis üyelerince müzakere edilerek kara bağlandı.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.