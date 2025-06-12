Kocatepe'de Çiçek Balı Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Kocatepe'de Çiçek Balı Üretimi Artıyor

12.06.2025 11:17
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Gezgin arıcılar, Kocatepe'nin zengin bitki örtüsünde bu sezon yüksek çiçek balı üretimi bekliyor.

Afyonkarahisar'daki gezgin arıcılar, zengin bitki örtüsüyle tercih ettikleri Kocatepe beldesinden bu sezon çiçek balı üretiminde yüksek verime hazırlanıyor.

Yaklaşık 100 gezgin arıcı, çiçek balı üretimi ve arı popülasyonunu artırmak için Kocatepe beldesindeki yaylaları tercih etti.

Yaz aylarında gelip sonbaharda dönen arıcılar, en kaliteli balı üretmek için mesai yapıyor.

Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik, AA muhabirine, beldelerine genelde Muğla, Aydın ve İzmir'den arıcıların geldiğini söyledi.

Nisan ve mayısta bölgenin güzel yağış aldığını anlatan Çelik, "Bu da bitki ve çiçek çeşitliliğimize yansıdı. Üretime de yansıyacağını düşünüyoruz. Ağaçlarımız da çiçek açıyor. Özellikle bu yıl çok fazla bitki çeşitliliğimiz var. Beldemizde üretilen çiçek balı organik ve kalitelidir. Üretilen ballar, ülke genelinde rağbet görüyor, hızlı satılıyor. Beldemize gelen arıcılarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Ülkemizdeki bütün gezgin arıcıları beldemize davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan bal ormanının da bulunduğu geven, kekik, tavşanak ve alıç ağacı çiçekleriyle kaplı bölgenin bal ve polen üretiminde arıcıların tercihi olduğunu dile getirdi.

Kaliteli bal için yılın beş ayı Kocatepe'ye geliyor

Bal üreticilerinden Alparslan Tanrıkulu da baba mesleği arıcılığı uzun yıllardır yaptıklarını dile getirdi.

Tanrıkulu, "Yılın yedi ayı Muğla'nın Bodrum ilçesindeyiz. Beş ayı da Kocatepe'deyiz. Burada rakım 1800 metre. Yaylalarda bu yıl çok güzel habitat ve çiçek var. Çok kaliteli çiçek balı ve polen üretiyoruz. Arılarımızı da çoğaltıyoruz." dedi.

"Doğal çiçek balı üretiyoruz ve çok memnunuz"

Muğla'dan bölgeye gelen gezgin arıcılardan Mehmet Yılmaz ise babasıyla çiçek balı, polen ve arı popülasyonu için 30 yıldır Kocatepe'yi tercih ettiklerini söyledi.

Bölgenin bitki türü çeşitliğine dikkati çeken Yılmaz, "Burada kültür bitkisi yok. Rakımı da çok yüksek. Doğal bitkiler geven, kekik ve alıç ağacı çiçeği çok fazla. Burada doğal çiçek balı üretiyoruz ve çok memnunuz. Bu yıl yağışlar da güzel geçti. Bal ve polen üretiminde beklentimiz yüksek. Bize bölgeyi soran ve çiçek balı üretmek isteyen arıcılara Kocatepe'yi tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocatepe'de Çiçek Balı Üretimi Artıyor - Son Dakika

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