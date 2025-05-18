Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan Kemeraltı Mesajı: "Artık Konuşma Değil, İş Yapma Vakti"

(İZMİR) - Ahmet Tuncay Karaçorlu İzinde Geçmişten Geleceğe 3'üncü Kemeraltı Çalıştayı'nda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Hep birlikte sesimizi, sözümüzü büyüterek; dünyanın en kıymetli çarşılarından birini daha yaşanır kılmak için mücadele edeceğiz. Kemeraltı'nda artık konuşma değil iş yapma vakti" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'in simgesi Kemeraltı'nda kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle düzenlenen Ahmet Tuncay Karaçorlu İzinde Geçmişten Geleceğe 3'üncü Kemeraltı Çalıştayı'na katıldı.

Arya Kamalı Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğindeki çalıştayın açılış konuşmacıları arasında yer alan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan bölgede hayata geçirdiği çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Başkan Mutlu, çalıştay kapsamında açılan "İzmir'in Tarihi Kalbi Kemeraltı" adlı sergiyi de gezdi.

Sunumlar, söyleşiler ve atölyelerle zengin bir program sunan çalıştay, 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Çalıştayın sonunda elde edilen bulgular ve öneriler bir sonuç bildirgesinde toplanacak ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Mutlu: Ömrünü bu kente adadı

Bu yıl, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin kurucuları arasında bulunan ve kent suçlarına karşı ön saflarda mücadele veren Ahmet Tuncay Karaçorlu anısına düzenlenen çalıştayda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Ahmet Tuncay Karaçorlu'yu çok eskiden tanıyorum. Aynı üniversiteden mezunuz. Biz Mimarlar Odası'nda çalışırken, Tuncay'ın emek emek Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ni nasıl kurduğuna tanıklık etmiş biriyim. Kordon'da birlikte fotoğraflarımız var. İlk molozlar dökülüp otoyol yapılmaya çalışıldığında biz bir avuç insan Kordon'da direniyorduk. Bizim Gezi'miz de Kordon'du aslında; iş makinelerinin önündeydik. Gerçekten ömrünü bu kent için, bu kentin toprağı, kuşu, doğası için adamış biriydi. Güzel arkadaşımı bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

Daha yaşanır kılmak için mücadele edeceğiz

Kemeraltı'nın taşına, sokağına, tarihine sahip çıkmak; dinamik ve yaşayan bir bölge olabilmesi için kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Abacıoğlu Hanı'nda kapalı duran bir yerimiz vardı. Göreve gelir gelmez orayı hemen açtık ve ilk Mutluluk Kahvemizi hayata geçirdik. 3-5 yaş arası çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim veren Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evimizi hizmete açtık. Kemeraltı'na gelip gezmek isteyen ama çocuğu olan anneler bu merkezimize çocuklarını saatlik de bırakabiliyor. Kemeraltı'nda genellikle elektrik kontaklarından çıkan yangınlar maalesef binalarımıza zarar veriyor. Bunun önüne geçebilmek için elektrik Mühendisleri Odası ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Oda, cüzi bir bedelle işyerinin bütün elektrik sistemini denetliyor. Havra Sokağı'nın daha hijyenik ve estetik hale gelmesi için Gıda Mühendisleri Odası ile iş birliği yaptık. 100. Yıl Anı Evimiz, Kemeraltı'nın kalbinde, geçmişin izlerini bugüne taşıyan önemli bir durak. Giriş katında bir İzmir Kitaplığı oluşturuyoruz. Başarıyla sürdürdüğümüz Tarih Gezilerimize, Kemeraltı rotasını da ekledik. Hep birlikte sesimizi, sözümüzü büyüterek; dünyanın en kıymetli çarşılarından birini daha yaşanır kılmak için mücadele edeceğiz. Kemeraltı'nda artık konuşma değil iş yapma vakti."

"Dünya Miras Listesi'ne aldırmak görevimiz olmalı"

3'üncü Kemeraltı Çalıştayı Sözcüsü Osman Gazi Oktay, başta Konak Galeria ve Kordon'dan otoyol geçirilmesi projelerinin engellenmesi gibi daha pek çok mücadelede Karaçorlu'nun ortaya koyduğu çabalara vurgu yaptı.

Kemeraltı'nın yüzyıllar boyunca ticaretin merkezi olduğunun altını çizen Oktay, "Bölge, turizm açısından cazibe merkezi haline getirilmesiyle daha da güç kazanacaktır. Bu da Bakanlık ve belediyelerin çarşıya gereken önemi vermesiyle mümkündür. Kemeraltı ve çevresini, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aldırmak görevimiz olmalı" dedi.

"Başkanımızın mimar olması umut veriyor"

Kemeraltı tarihi hakkında katılımcılara bilgi veren Restoratör Mimar, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Eser Öztaşçı Gültekin de "Dünyanın en eski çarşılarından birinde Kemeraltı Araştırmaları Merkezi kurmalıyız. Tüm İzmirliler ellerindeki bilgi, belge ve dokümanları paylaşmalılar. Yapılacak restorasyonlarda yapıların bozulmamasını sağlamamız gerekiyor. Başkanımızın da mimar olması bizlere umut veriyor. Güzel şeyler olacak diye umutla bakıyoruz" açıklamasını yaptı.

Esnaf gözüyle katkı sağlayacağız

Çalıştayın paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise "Alanın sahiplerinden biriyiz. Bu çalıştay bizim için çok değerli. Esnaf gözüyle biz de katkı sağlayacağız. Burada en doğru olan şey; çözüme bir yerden başlamamız lazım" diye konuştu.