Konak Belediyesi Eski Mobilya Toplama Hizmetine Devam Ediyor

(İZMİR)- Konak Belediyesi, kullanılmayan eski mobilyaları evlerden ücretsiz toplamaya devam ediyor. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Vatandaşlarımızı kullanılmayan mobilya ve eşyaları sokaklara bırakmak yerine belediyemizle iletişime geçerek bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.

Konak Belediyesi, uzun süredir sürdürdüğü mobilya atıklarının evlerden ücretsiz toplanması uygulamasıyla çevre temizliği ve kent estetiğine katkı sağlamaya devam ediyor. Vatandaşların kullanmadığı beyaz eşya, kanepe, koltuk, masa, sandalye gibi büyük hacimli eşyalar, gelen talepler doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından adreslerden alınıyor. Özellikle sokak aralarına ve boş alanlara bırakılan eski mobilyaların yarattığı görüntü ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla sürdürülen hizmet, düzenli atık yönetimi süreçlerine katkı sağlıyor. Hizmetten faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, ilgili telefonu arayarak randevu almaları yeterli oluyor.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Hizmetin hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığını hem de vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını belirten Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya, kullanılmayan mobilya ve eşyaları sokaklara bırakmak yerine belediyemizle iletişime geçerek bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz. Konak'ta temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevreyi hep birlikte yaratabiliriz" dedi.