Kongo'da Masisi-Centre Kontrolü İsyancıların Elinde - Son Dakika
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Kongo'da Masisi-Centre Kontrolü İsyancıların Elinde

Kongo'nun Masisi-Centre kasabası, M23 isyancı grubu tarafından ele geçirildi. Çatışmalar sonrası siviller evlerini terk etti.

05.01.2025 15:46
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı stratejik öneme sahip Masisi-Centre kasabasının kontrolü isyancıların eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Masisi-Centre kasabasında ve çevresinde güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından kasabanın kontrolünün M23 üyelerinin eline geçtiği ve binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

M23, bölgedeki birçok kasabayı ele geçirdi

M23 üyeleri, Şubat 2023'te bölgede stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucu kenti terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, 23 Mart, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Masisi-Centre Kontrolü İsyancıların Elinde - Son Dakika

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