Kongo'da Sağlık Tesisleri Krizi - Son Dakika
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Kongo'da Sağlık Tesisleri Krizi

Kuzey-Kivu'da silahlı çatışmalar nedeniyle 70'ten fazla sağlık tesisi hasar gördü, DSÖ yardıma devam ediyor.

07.02.2025 17:17
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Temsilcisi Boureima Hama Sambo, silahlı kuvvetler ve isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde 70'ten fazla sağlık tesisinin hasar gördüğünü veya yok edildiğini bildirdi.

Sambo, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin doğusunda, silahlı kuvvetler ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle istikrarsız ve güvenli olmayan bir ortam olduğunu kaydeden Sambo, DSÖ'nün sahada kalmaya ve hayat kurtarıcı tıbbi hizmetler sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Sambo, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey-Kivu'daki sağlık tesislerinin 70'ten fazlası hasar gördü veya yok edildi. Buradaki bir klinik geçici olarak silahlı gruplar tarafından ele geçirildi. Bu bölgedeki yetersiz beslenme, her 4 kişiden 1'inin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bir sağlık sorunu."

Goma Havalimanı kapanmadan önce DSÖ'nün 25 Ocak'ta tıbbi yardımlarını gönderebildiğini vurgulayan Sambo, DSÖ'nün, KDC'deki temel sağlık hizmetlerini karşılamak için 50 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo'da Sağlık Tesisleri Krizi - Son Dakika

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