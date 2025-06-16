Kongo'da Tekne Kazası: 48 Ölü

KİNŞASA, 16 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Tumba Gölü'nde üç ayrı motorlu kanonun alabora olması sonucu en az 48 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri ve Güvenlik Bakanı Jacquemain Shabani'nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre olay, çarşamba günü Ekvator eyaletindeki Bikoro yakınlarında meydana geldi. Kazanın ardından 46 yolcu kurtarılırken 107 kişidense haber alınamıyor. An itibarıyla 48 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve defin işlemlerinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Can kayıplarının, üç adet motorlu teknenin şiddetli hava koşulları nedeniyle gölde alabora olması nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Basında yer alan haberlerde ölü sayısının 60'ı aşabileceği kaydedildi. AFP Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde teknelerin muhtemelen aşırı yüklü olduğu ve teknelerle bir cenazenin Bikoro bölgesindeki bir köye götürülmekte olduğu ifade edildi.