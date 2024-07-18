Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyeleri, Kazaroho ve Moliso köylerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3'ü kadın toplam 10 sivil hayatını kaybetti ve birkaç kişi rehin alındı. ADF'nin 1990'lı yıllardan beri faaliyet gösterdiği ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

18.07.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde isyancı grubun saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Kuzey Kivu'ya bağlı Kazaroho ve Moliso köylerine silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalandığı saldırıda, 3'ü kadın 10 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası, ADF üyeleri birkaç kişiyi rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Bölgede faaliyet gösteren isyancılar fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

ADF, 1990'lı yılların sonlarından itibaren Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermeye başladı. Grup, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinden oluşuyor.

2014'ten bu yana ADF'nin saldırıları sonucunda binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 22:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement