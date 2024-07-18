Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde isyancı grubun saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Kuzey Kivu'ya bağlı Kazaroho ve Moliso köylerine silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalandığı saldırıda, 3'ü kadın 10 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası, ADF üyeleri birkaç kişiyi rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Bölgede faaliyet gösteren isyancılar fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

ADF, 1990'lı yılların sonlarından itibaren Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet göstermeye başladı. Grup, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinden oluşuyor.

2014'ten bu yana ADF'nin saldırıları sonucunda binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.