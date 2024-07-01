Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancılar Stratejik Kasabayı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancılar Stratejik Kasabayı Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Kanya Bayonga kasabasının kontrolü, isyancıların eline geçti. Güvenlik güçleri ile M23 isyancıları arasındaki çatışmaların şiddeti son bir haftada artarken, M23 üyeleri Kanya Bayonga kasabasını ele geçirdi. M23 isyancıları, KDC'nin doğusunda birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmiş durumda ve son saldırılarla birlikte bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor. Bu durum binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

01.07.2024 12:45
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı, stratejik öneme sahip Kanya Bayonga kasabasının kontrolü isyancıların eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Kuzey-Kivu eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri arasında uzun süredir devam eden çatışmalar, son bir haftada şiddetlendi.

Bölgede stratejik öneme sahip Kanya Bayonga kasabasında yoğunlaşan çatışmaların ardından kasabanın kontrolü M23 üyelerinin eline geçti.

KDC'nın doğusunda birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçiren M23 üyelerinin Kanya Bayonga'ya girmesinin ardından güvenlik güçleri, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdüren M23 üyeleri, geçen sene yine stratejik öneme sahip maden şehri Mushaki ve Rubuya'yı ele geçirmişti.

Son günlerde saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancılar Stratejik Kasabayı Ele Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancılar Stratejik Kasabayı Ele Geçirdi - Son Dakika
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