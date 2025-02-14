Konsolosluk Önünde Kur'an Yakma Girişimi

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- İngiltere'de Türk Konsolosluğu önünde Kur-an yakan adam etkisiz hale getirildi

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunan bir kişi etkisiz hale getirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Rutland Gardens'ta yer alan Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu. Kimliği açıklanmayan bir şahsın Kur'an-ı Kerimi yakmaya çalıştığı sırada çevrede bulunanların tepkisini çekti. Çevrede bulunanların müdahalesi ile engellenen şahıs yaşananlar sırasında yaralandı.

İngiliz polisi, saldırganın silah bulundurma ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle tutuklandığını doğruladı. Polis sözcüsü, "Bugün erken saatlerde Knightsbridge'de gerçekleşen bir saldırının ardından bir adam tutuklandı" dedi. Olayda, bir kişinin parmağından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak bunun bir bıçak darbesi olmadığı belirtildi.