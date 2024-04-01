BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|5.374
|Toplam Seçmen
|:
|1.649.557
|Açılan Sandık
|:
|4.231
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,73
|Kullanılan Oy
|:
|969.031
|Geçerli Oy
|:
|923.494
|Katılım Oranı
|:
|% 74,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|% 49,52
|457.313
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KÖSEOĞLU
|% 23,02
|212.621
|CHP
|İSMAİL SONKAYA
|% 12,58
|116.172
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN MİLCİ
|% 3,58
|33.104
|SAADET
|ABDULKADİR KARADUMAN
|% 3,36
|31.033
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 2,96
|27.366
|DEM PARTİ
|BÜLENT KILIÇ
|% 1,81
|16.739
|DİĞER
|% 0,55
|5.073
|DEVA PARTİSİ
|SEYİT KARACA
|% 0,52
|4.789
|DP
|MUSTAFA NAZMİ BAŞ
|% 0,41
|3.779
|HÜDA PAR
|ÇETİN ACU
|% 0,3
|2.815
|BTP
|HASAN ÖZTÜRK
|% 0,24
|2.202
|ANAP
|ERKAN ESKİLER
|% 0,13
|1.159
|TİP
|BİLAL ORTAKALAYCI
|% 0,12
|1.100
|TKP
|DAMLA NUR ÇARMIZOL
|% 0,12
|1.084
|DSP
|ALİYE CANSU
|% 0,12
|1.077
|MİLLET
|MEHMET ÇANKAYA
|% 0,11
|985
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ALİ ÖZTÜRK
|% 0,1
|933
|MİLLİ YOL
|ADNAN BAŞKÖSE
|% 0,08
|763
|HKP
|NURGÜL KUŞÇU
|% 0,07
|652
|AB PARTİ
|HALİS ÇEÇEN
|% 0,07
|636
|HAK-PAR
|OSMAN SARITAŞ
|% 0,06
|521
|AP
|HASAN İGEÖZ
|% 0,05
|492
|BAĞIMSIZ
|YAKUP YAŞAR
|% 0,05
|421
|TKH
|MUHAMMED ALİ COPLAN
|% 0,04
|378
|BAĞIMSIZ
|SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
|% 0,03
|287
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 47,62
|Katılım Oranı
|:
|% 88,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ALİ ÜZLÜK
|% 49,52
|466
|AK PARTİ
|İSA AKGÜL
|% 45,38
|427
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ SELİM DEMİREL
|% 2,76
|26
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN GEÇER
|% 0,96
|9
|HÜDA PAR
|MEHMET RIZA ÖZCAN
|% 0,42
|4
|SAADET
|HALİL AKYÜZ
|% 0,42
|4
|ZAFER PARTİSİ
|ERDAL KIRLI
|% 0,32
|3
|DP
|ŞEVKİ YILDIRIR
|% 0,11
|1
|MİLLET
|MEHMET ÜNAL
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 84,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL ARSLAN
|% 36,13
|978
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN SOYCAK
|% 34,76
|941
|BÜYÜK BİRLİK
|EKREM TULUKCU
|% 24,27
|657
|İYİ PARTİ
|ALİYE ÇAMLI
|% 2,77
|75
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA AKIN
|% 1,26
|34
|SAADET
|HASAN KESER
|% 0,52
|14
|BTP
|İBRAHİM ÜNVEREN
|% 0,07
|2
|MİLLET
|METİN ŞAHAP
|% 0,07
|2
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YILDIRIM
|% 0,07
|2
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMET ERCENGİZ
|% 0,04
|1
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZELÇİ
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,48
|Katılım Oranı
|:
|% 77,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET NURİ KÖKSAL
|% 42,53
|22.097
|AK PARTİ
|YUSUF KAHRAMAN
|% 31,68
|16.458
|İYİ PARTİ
|İSMAİL AFŞAR
|% 18,12
|9.416
|YENİDEN REFAH
|CANER ÖZDEMİR
|% 5,1
|2.651
|DİĞER
|% 0,7
|366
|ZAFER PARTİSİ
|NURCAN TAŞCI
|% 0,39
|201
|SAADET
|MUHAMMED CANDAN
|% 0,38
|198
|BÜYÜK BİRLİK
|SÜLEYMAN MUTLU
|% 0,23
|119
|YTP
|İMRAN LASTİK
|% 0,19
|101
|DEM PARTİ
|OSMAN ERDAL
|% 0,15
|76
|DP
|EFE YENER YÜKSEL
|% 0,09
|47
|GELECEK PARTİSİ
|FATİH KÖLE
|% 0,09
|46
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT CANCA
|% 0,08
|43
|HÜDA PAR
|METİN ÖZARAS
|% 0,08
|39
|BTP
|NURİ KARADENİZ
|% 0,06
|31
|HKP
|ÖZKAN KILIÇASLAN
|% 0,05
|24
|TKP
|ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA
|% 0,04
|22
|MİLLET
|KEMAL KALE
|% 0,04
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,67
|Katılım Oranı
|:
|% 94,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AĞAH YILMAZ
|% 54,83
|4.364
|YENİDEN REFAH
|FATİH ORHAN
|% 40,52
|3.225
|SAADET
|AHMET DEVELİ
|% 1,49
|119
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN NORAS
|% 0,75
|60
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN OĞUZ
|% 0,63
|50
|İYİ PARTİ
|ATİLLA SAYIN
|% 0,48
|38
|CHP
|MEHMET MUTLU
|% 0,43
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF SADE
|% 0,33
|26
|DEVA PARTİSİ
|DURSUN YEŞİLKAŞ
|% 0,18
|14
|DİĞER
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|DAVUT ÖDEMİŞ
|% 0,11
|9
|BTP
|NECİP TAHA KESKİN
|% 0,06
|5
|DP
|MAHMUT HORASAN
|% 0,04
|3
|MİLLET
|MUHİTTİN ESER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,17
|Katılım Oranı
|:
|% 79,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADİL BAYINDIR
|% 43,82
|14.096
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN MUŞMAL
|% 40,12
|12.905
|CHP
|RIDVAN ŞENYURT
|% 8,28
|2.664
|İYİ PARTİ
|İZZET TAŞCI
|% 3,47
|1.116
|SAADET
|MUHAMMED ALİ CAN
|% 2,03
|652
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKAYA
|% 1,18
|380
|DEVA PARTİSİ
|ALİ İHSAN KARATAŞ
|% 0,31
|100
|BTP
|MERTCAN GÜÇLÜ
|% 0,22
|69
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ YILMAZ
|% 0,16
|51
|BAĞIMSIZ
|KEMAL KİRİŞ
|% 0,14
|45
|DP
|ADEM DİNLAZ
|% 0,1
|33
|HKP
|BİROL ALP
|% 0,07
|21
|MİLLET
|ORHAN POLAT
|% 0,05
|17
|DİĞER
|% 0,05
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,44
|Katılım Oranı
|:
|% 83,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZİF KARABULUT
|% 46,02
|5.696
|AK PARTİ
|SADETTİN SAYGI
|% 34,75
|4.301
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ DEMİRÖRS
|% 10,14
|1.255
|SAADET
|ALİ TOKAT
|% 4,68
|579
|İYİ PARTİ
|ABDÜLKADİR KISSAL
|% 1,26
|156
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH AY
|% 1,21
|150
|BTP
|MUHAMMET EMİN YALAZ
|% 0,75
|93
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ÖZDİNÇ
|% 0,43
|53
|HKP
|HÜSEYİN YILMAZ
|% 0,24
|30
|DP
|YUSUF KÖSE
|% 0,23
|28
|HÜDA PAR
|AHMET TUNÇ
|% 0,13
|16
|MİLLET
|ŞAKİR TONBALAK
|% 0,11
|14
|BAĞIMSIZ
|DİLEK KÜMÜK
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,75
|Katılım Oranı
|:
|% 71,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FIRAT KIZILKAYA
|% 47,85
|10.097
|AK PARTİ
|MEHMET KALE
|% 38,62
|8.149
|DEM PARTİ
|EYLÜL YAYLACI
|% 10,99
|2.320
|ZAFER PARTİSİ
|TEVFİK ERDOĞAN
|% 1,06
|223
|DEVA PARTİSİ
|MULLA SARI
|% 0,82
|173
|BTP
|FATİH YETGİN
|% 0,25
|52
|HÜDA PAR
|ADNAN ÖZARAS
|% 0,23
|48
|HKP
|DURAN KIRKGÖZ
|% 0,12
|26
|MİLLET
|FAHRETTİN KAPÇI
|% 0,04
|9
|DİĞER
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,86
|Katılım Oranı
|:
|% 91,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MEŞE
|% 48,65
|1.550
|YENİDEN REFAH
|AHMET HULİSİ ALTUNKALEM
|% 48,62
|1.549
|SAADET
|MUSTAFA ÖZESKİCİ
|% 0,97
|31
|İYİ PARTİ
|ALİ AY
|% 0,94
|30
|ZAFER PARTİSİ
|ÜVEYS CAN CAN
|% 0,38
|12
|DEVA PARTİSİ
|SONER DURMAZ
|% 0,19
|6
|DİĞER
|% 0,16
|5
|BTP
|CELALEDDİN ÖZTÜRK
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|AHMET ÇOLAK
|% 0,03
|1
|MİLLET
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 83,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AYDIN
|% 42,97
|11.185
|MHP
|FATİH DEMİRCİ
|% 39,17
|10.197
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖKSÜZ
|% 9,52
|2.478
|SAADET
|SERVET ŞAHİN
|% 4,49
|1.169
|BAĞIMSIZ
|MEHMET YETİŞ
|% 1,09
|283
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEN BEKDİK
|% 0,87
|228
|BTP
|YAKUP KUZAY
|% 0,4
|104
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR DEMİÇ
|% 0,32
|83
|DEM PARTİ
|İSMAİL ALTUN
|% 0,26
|68
|DİĞER
|% 0,26
|67
|MİLLET
|HİLMİ MUŞTU
|% 0,23
|60
|DP
|ALİ SÜTCÜ
|% 0,16
|43
|HKP
|LEVENT CEYLAN
|% 0,15
|38
|HÜDA PAR
|RIFAT YILMAZ
|% 0,11
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AYTEN
|% 59,84
|1.718
|CHP
|HÜSEYİN KARAÇAM
|% 24,14
|693
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ TAŞLIBEL
|% 7,63
|219
|BAĞIMSIZ
|HAMDİ ACAR
|% 7,14
|205
|DİĞER
|% 1,05
|30
|SAADET
|YASER CEYHAN
|% 0,1
|3
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ERDEMİR
|% 0,07
|2
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,76
|Katılım Oranı
|:
|% 98,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KISA
|% 51,51
|34
|BAĞIMSIZ
|TALİP TURGUT
|% 36,36
|24
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÖZÇELİK
|% 10,61
|7
|SAADET
|ENES BÜYÜKİSKİLİP
|% 1,52
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,5
|Katılım Oranı
|:
|% 98,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÖZTOKLU
|% 38,72
|2.916
|MHP
|SAVAŞ ÖZDEMİR
|% 37,15
|2.798
|DİĞER
|% 22,49
|1.694
|SAADET
|CELAL DEMİR
|% 0,47
|35
|İYİ PARTİ
|ALİ HAKAN YORGANCILAR
|% 0,45
|34
|DEVA PARTİSİ
|HASAN AKSOY
|% 0,41
|31
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EYMEN ERDOĞAN
|% 0,09
|7
|HÜDA PAR
|AHMET KAYA
|% 0,05
|4
|DP
|İBRAHİM UÇAR
|% 0,05
|4
|HKP
|RAMAZAN BAĞCI
|% 0,04
|3
|GELECEK PARTİSİ
|SERDAR SELÇUK
|% 0,04
|3
|MİLLET
|FURKAN YAKIN
|% 0,03
|2
|BTP
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32
|Katılım Oranı
|:
|% 92,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT MERTCAN
|% 49,23
|703
|MHP
|NURİŞEN KOÇAK
|% 45,38
|648
|CHP
|ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
|% 2,31
|33
|SAADET
|UBEYDE AKTULUM
|% 1,19
|17
|İYİ PARTİ
|AHMET EMİR CİNGÖZ
|% 0,98
|14
|DP
|FETTAH KARAKUŞ
|% 0,28
|4
|ZAFER PARTİSİ
|ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK
|% 0,21
|3
|BTP
|NAİM CAN
|% 0,14
|2
|HÜDA PAR
|MUSTAFA DEMİREL
|% 0,14
|2
|DİĞER
|% 0,14
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,08
|Katılım Oranı
|:
|% 79,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT AKPINAR
|% 42,92
|20.196
|MHP
|HÜSEYİN OPRUKÇU
|% 32,91
|15.483
|YENİDEN REFAH
|ÖZKAN ÖZGÜVEN
|% 14
|6.588
|İYİ PARTİ
|UFUK DEMİRBAŞ
|% 3,15
|1.482
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÖZDEMİR
|% 1,62
|762
|SAADET
|ASIM DURMUŞ
|% 1,22
|576
|BAĞIMSIZ
|ZEKİ DUMLU
|% 0,72
|338
|DEM PARTİ
|EROL GÜL
|% 0,58
|272
|HÜDA PAR
|YAKUP AKBAY
|% 0,5
|235
|MİLLET
|HAMDİ ERDEM
|% 0,45
|210
|DİĞER
|% 0,38
|180
|BTP
|SEBAHATTİN AYTAÇ
|% 0,28
|132
|DP
|ABDULLAH AKYÜZ
|% 0,28
|132
|MEMLEKET
|MAHMUT ELİHAYRAT
|% 0,25
|116
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KIYMET
|% 0,24
|114
|DSP
|İLKER MEHMET AYDOĞAN
|% 0,2
|93
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞABAN SERT
|% 0,12
|56
|HKP
|EBRU KEÇECİ
|% 0,11
|54
|TKP
|CENK SAMET ER
|% 0,07
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,67
|Katılım Oranı
|:
|% 84,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DEMİR
|% 36,02
|2.061
|YENİDEN REFAH
|ALİ YILMAZ
|% 33,94
|1.942
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH KAYA
|% 28,29
|1.619
|DİĞER
|% 0,65
|37
|SAADET
|MEHMET KARAOĞLU
|% 0,52
|30
|İYİ PARTİ
|HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI
|% 0,3
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ÜMİT CAN DEMİRCİ
|% 0,17
|10
|BTP
|HASAN BÜYÜKGÜLER
|% 0,09
|5
|HÜDA PAR
|HANZEL ZEREY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,47
|Katılım Oranı
|:
|% 89,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜRSEL AYRANCI
|% 47,78
|2.540
|AK PARTİ
|MEHMET ÇETİNER
|% 41,16
|2.188
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 7,49
|398
|YENİDEN REFAH
|SİNAN DİNLER
|% 2,09
|111
|BÜYÜK BİRLİK
|NECİP TAHA BAL
|% 0,47
|25
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ONUR TEKİN
|% 0,37
|20
|DEVA PARTİSİ
|AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ
|% 0,21
|11
|HÜDA PAR
|BAYRAM CANDAN
|% 0,19
|10
|BTP
|HALİME KESKİN
|% 0,15
|8
|DP
|AHMET KARAKUŞ
|% 0,05
|3
|MİLLET
|DURSUN IŞIK
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90
|Katılım Oranı
|:
|% 89,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VARDAR
|% 53,72
|1.371
|MHP
|MEHMET BAKKAL
|% 36,72
|937
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN KOÇAK
|% 5,05
|129
|SAADET
|EMİN DEMİR
|% 1,65
|42
|BAĞIMSIZ
|CAFER AKÇETİN
|% 1,06
|27
|BTP
|EMİN YENTÜRK
|% 0,67
|17
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN BAŞLAMİŞLİ
|% 0,39
|10
|MİLLET
|RAMAZAN SEVİNDİK
|% 0,31
|8
|DEVA PARTİSİ
|SEMA YEŞİLER
|% 0,31
|8
|HÜDA PAR
|ADEM ARTAĞAN
|% 0,12
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,33
|Katılım Oranı
|:
|% 73,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|SADIK SEFER
|% 57,42
|3.185
|AK PARTİ
|MEHMET ÇİĞDEM
|% 39,82
|2.209
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA YILDIZ
|% 1,95
|108
|SAADET
|AHMET ŞAMİL UYAR
|% 0,31
|17
|YENİDEN REFAH
|MEHMET SARICAN
|% 0,27
|15
|BTP
|RUKİYE KÜÇÜKASLAN
|% 0,16
|9
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN YILMAZ
|% 0,05
|3
|DP
|MUHSİN EKMEKCİ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,16
|Katılım Oranı
|:
|% 82,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER APİL
|% 36,08
|7.109
|YENİDEN REFAH
|MEHMET İLBAY
|% 24,35
|4.799
|CHP
|MERVE BEKTAŞ
|% 18,97
|3.739
|İYİ PARTİ
|HASAN HÜSEYİN AKINCI
|% 11,34
|2.235
|SAADET
|HALİL İBRAHİM ORAL
|% 5,95
|1.173
|DEVA PARTİSİ
|SEYİT ALİ NADAROĞLU
|% 1,33
|262
|BÜYÜK BİRLİK
|İLYAS KILINÇ
|% 0,66
|130
|ZAFER PARTİSİ
|SAVAŞ TURAN
|% 0,53
|105
|MİLLİ YOL
|YUSUF SAĞLAM
|% 0,35
|69
|BTP
|YUNUS YAZGI
|% 0,13
|26
|HÜDA PAR
|EMRULLAH ÖZCAN
|% 0,11
|22
|MİLLET
|MUHARREM YAKIN
|% 0,08
|15
|DP
|MUHİTTİN CERİT
|% 0,07
|13
|HKP
|RAMAZAN KÖK
|% 0,05
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,24
|Katılım Oranı
|:
|% 88,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İRFAN KARACA
|% 40,42
|6.631
|İYİ PARTİ
|HULUSİ ÇÖKGEL
|% 27,75
|4.552
|YENİDEN REFAH
|SALİH SUNAY
|% 13,28
|2.178
|GELECEK PARTİSİ
|YAHYA AKBAŞ
|% 8,77
|1.439
|MİLLİ YOL
|SUAT ASLAN
|% 4,4
|721
|SAADET
|REFİK CANCAN
|% 3,81
|625
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DEMİREL
|% 0,55
|91
|MİLLET
|SALİH KARA
|% 0,32
|53
|DEVA PARTİSİ
|SEDA İBRAHİMOĞLU
|% 0,29
|48
|BTP
|GAZİ TAYFUR
|% 0,23
|37
|HÜDA PAR
|ERŞAN ERMAN
|% 0,1
|17
|DP
|UĞUR AYVAZ
|% 0,08
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,22
|Katılım Oranı
|:
|% 86,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ÖNAL
|% 44,05
|10.013
|CHP
|GÖNÜL KARABACAK
|% 42,89
|9.750
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET TOY
|% 8,72
|1.983
|İYİ PARTİ
|VEYSEL SARIÇİÇEK
|% 1,53
|347
|SAADET
|KEMAL KOR
|% 0,91
|207
|ZAFER PARTİSİ
|SÖZGE ÖZBEK
|% 0,67
|152
|MEMLEKET
|İBRAHİM ŞİMŞEKER
|% 0,27
|61
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN
|% 0,24
|54
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET ÖĞÜT
|% 0,22
|49
|BTP
|HALİM CAN
|% 0,11
|26
|DİĞER
|% 0,11
|26
|DEVA PARTİSİ
|KEMAL BESTİL
|% 0,1
|23
|HÜDA PAR
|ÖMER YAYCI
|% 0,08
|18
|HKP
|MEHMET SÜTİÇEN
|% 0,08
|17
|MİLLET
|MİRAY ÇAĞLAR
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,62
|Katılım Oranı
|:
|% 71,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN KILCA
|% 54,31
|79.286
|YENİDEN REFAH
|İSA GÖKHAN DUYSAK
|% 24,65
|35.985
|CHP
|MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
|% 5,69
|8.304
|ZAFER PARTİSİ
|MUHSİN CİVCİK
|% 3,4
|4.961
|SAADET
|MUHAMMED CİHAD GÜZEL
|% 3,37
|4.926
|BÜYÜK BİRLİK
|İBRAHİM MENEKŞE
|% 2,23
|3.253
|DEM PARTİ
|MEHMET SALİH DAMAR
|% 1,86
|2.718
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN ÖZDEMİR
|% 1,38
|2.020
|DİĞER
|% 0,75
|1.099
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DAL
|% 0,69
|1.003
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU
|% 0,4
|590
|MEMLEKET
|ADEM DEMİR
|% 0,32
|465
|DSP
|OĞUZHAN SARICA
|% 0,19
|275
|BTP
|TUĞBA ATÇEKEN
|% 0,16
|234
|TKP
|MEHMET DEMİRAYAK
|% 0,13
|186
|DP
|ALİ KEMAL HORASAN
|% 0,11
|165
|TİP
|METİN ÖRS
|% 0,08
|119
|ANAP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 0,08
|111
|AP
|ALİ AYBATTI
|% 0,07
|95
|MİLLET
|AHMET ŞAHAP
|% 0,06
|89
|MİLLİ YOL
|MEHMET İĞDELİ
|% 0,04
|57
|HKP
|MUSTAFA ŞAHBAZ
|% 0,03
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,39
|Katılım Oranı
|:
|% 60,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDURRAHİM SERTDEMİR
|% 45,62
|9.061
|DEM PARTİ
|BEKİR KARAKURT
|% 26,19
|5.202
|YENİDEN REFAH
|ORHAN YÜKSEL
|% 16,62
|3.301
|CHP
|ÖZLEM DEMİR
|% 4,64
|922
|SAADET
|SEMİH SARAÇ
|% 2,62
|521
|İYİ PARTİ
|CEBRAİL UYGUR
|% 1,35
|269
|DİĞER
|% 1,02
|202
|DEVA PARTİSİ
|SAMİ BİLİCİ
|% 0,87
|173
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHİN GÜNKAYA
|% 0,47
|93
|HÜDA PAR
|ERHAN SEVMİŞ
|% 0,32
|63
|BTP
|HACER DİDEM ERDOĞDU
|% 0,13
|25
|HKP
|MUSTAFA SUNUCU
|% 0,12
|23
|MİLLET
|MEHMET UÇUCU
|% 0,03
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,78
|Katılım Oranı
|:
|% 72,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA KAVUŞ
|% 49,81
|64.427
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÖZERDEM
|% 25,94
|33.556
|CHP
|BAHAR ALTAY ÇAÇIK
|% 8,46
|10.947
|ZAFER PARTİSİ
|EMİNE BİNNUR BULGAN
|% 4,37
|5.657
|SAADET
|MUSA BİZİM
|% 3,24
|4.194
|BÜYÜK BİRLİK
|KEVSER TOPAL
|% 3,1
|4.015
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN
|% 1,8
|2.328
|DEM PARTİ
|HIDIR GÜMÜŞ
|% 0,59
|757
|DEVA PARTİSİ
|CANAN CEYLAN TEZCAN
|% 0,51
|666
|DİĞER
|% 0,45
|580
|MEMLEKET
|HAMDİ AK
|% 0,4
|511
|HÜDA PAR
|FIRAT YÜZKAN
|% 0,28
|365
|BTP
|TAHİR ARIÇ
|% 0,24
|314
|DSP
|BARIŞ UĞUZ
|% 0,15
|188
|DP
|ZELİHA TENİKECİER
|% 0,14
|180
|TKP
|LÜTFİ DİLEK
|% 0,12
|153
|TİP
|ZÜLEYHA TÜRKSEVER
|% 0,1
|135
|MİLLET
|YAKUP ALTINTOP
|% 0,08
|103
|HKP
|FADİME ÖZER
|% 0,07
|85
|ANAP
|MUSTAFA MALAS
|% 0,06
|80
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERİKOĞLU
|% 0,05
|60
|MİLLİ YOL
|TUĞBA TÜMENTÜMÜR
|% 0,04
|57
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,75
|Katılım Oranı
|:
|% 86,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NAFİZ SOLAK
|% 37,14
|2.851
|BAĞIMSIZ
|HASAN KOÇAŞ
|% 32,52
|2.496
|YENİDEN REFAH
|NECATİ KOÇ
|% 17,48
|1.342
|SAADET
|SALİH ÜLKER
|% 5,99
|460
|DEVA PARTİSİ
|MAHPEYKER FERYAL KARÇA
|% 2,91
|223
|BTP
|NİYAZİ TAYFUR
|% 1,46
|112
|ZAFER PARTİSİ
|GÜLLALE KÖZ
|% 0,9
|69
|DİĞER
|% 0,9
|69
|DEM PARTİ
|SÜLEYMAN ÇORUM
|% 0,21
|16
|HÜDA PAR
|SALİH CİHAN
|% 0,18
|14
|DP
|ALİ AYVAZ
|% 0,17
|13
|MİLLET
|BAYRAM TUTAR
|% 0,14
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,06
|Katılım Oranı
|:
|% 70,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET PEKYATIRMACI
|% 45,26
|131.153
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL KARA
|% 26,56
|76.968
|CHP
|AHMET ZİYA GÜNEŞ
|% 9,98
|28.925
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DİKİCİ
|% 5,78
|16.753
|SAADET
|MUSTAFA İSEN
|% 3,46
|10.017
|İYİ PARTİ
|MEHMET UĞUR
|% 2,65
|7.681
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN ER
|% 2,12
|6.146
|DEM PARTİ
|AHMET NERGİZ
|% 1,54
|4.471
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SUMAK
|% 0,63
|1.828
|MEMLEKET
|MEHMET KOÇER
|% 0,47
|1.351
|HÜDA PAR
|HASAN YILMAZ
|% 0,28
|825
|BTP
|SÜRREYYA BAŞARAN
|% 0,26
|756
|TİP
|ADEN BABİR
|% 0,19
|536
|ANAP
|HULİSİ GÜNGÖR
|% 0,17
|504
|TKP
|REFİKA POLAT
|% 0,17
|486
|DP
|TUNCER YILDIRIM
|% 0,14
|407
|DİĞER
|% 0,12
|346
|MİLLET
|MUSTAFA İNCE
|% 0,11
|313
|HKP
|GÖKHAN KUŞÇU
|% 0,06
|162
|MİLLİ YOL
|AHMET MİTAT SİPER
|% 0,05
|157
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,68
|Katılım Oranı
|:
|% 84,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASAN USTAOĞLU
|% 33,43
|11.167
|AK PARTİ
|ABDULMUTTALİP DEMİREL
|% 30,6
|10.222
|DP
|ABDULKADİR ÇAT
|% 25,57
|8.542
|DİĞER
|% 4,05
|1.352
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ÇENESİZ
|% 3,49
|1.165
|SAADET
|HARUN ERKAN
|% 1,21
|405
|İYİ PARTİ
|MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ
|% 0,6
|202
|ZAFER PARTİSİ
|GONCA AKGÜNGÖR
|% 0,3
|99
|MİLLET
|HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU
|% 0,17
|58
|DEVA PARTİSİ
|ALİ GEÇER
|% 0,14
|47
|DEM PARTİ
|FATMA GÜRLEK
|% 0,13
|44
|BTP
|ZERRİN KARADEMİR
|% 0,13
|42
|HÜDA PAR
|AYHAN KILIÇ
|% 0,12
|41
|TKP
|ZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK
|% 0,06
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ACAR
|% 52,41
|2.229
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ
|% 36,04
|1.533
|GELECEK PARTİSİ
|EMİN TEZCAN
|% 8,56
|364
|YENİDEN REFAH
|FATİH KARABAY
|% 1,65
|70
|ZAFER PARTİSİ
|HÜRKAN BAYRAM
|% 0,38
|16
|DEVA PARTİSİ
|DİLEK BESTİL
|% 0,26
|11
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KOÇAK
|% 0,21
|9
|DİĞER
|% 0,19
|8
|BTP
|NUREDDİN ÜNVEREN
|% 0,16
|7
|HÜDA PAR
|ÖZCAN SAYAN
|% 0,07
|3
|MİLLET
|MUSTAFA YILDIZ
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,61
|Katılım Oranı
|:
|% 88,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURETTİN AKBUĞA
|% 52,18
|1.844
|AK PARTİ
|NEVZAT KOLAŞ
|% 43,04
|1.521
|DİĞER
|% 2,32
|82
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT DEMİR
|% 1,61
|57
|SAADET
|TAHA YASİN YAZICI
|% 0,31
|11
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DURAN
|% 0,28
|10
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,11
|4
|BTP
|ÖMER KÜÇÜKİBİŞ
|% 0,09
|3
|MİLLET
|İLKER YALÇIN
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,86
|Katılım Oranı
|:
|% 81,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ YILMAZ
|% 59,09
|195
|AK PARTİ
|HASAN KOÇER
|% 36,36
|120
|İYİ PARTİ
|ŞİNASİ BERKAY OLGUN
|% 1,82
|6
|SAADET
|SERKAN KARAGÖZ
|% 1,21
|4
|HÜDA PAR
|BİLAL TUNÇ
|% 0,61
|2
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KARAASLAN
|% 0,61
|2
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN TEMİZ
|% 0,3
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,83
|Katılım Oranı
|:
|% 72,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SUBHAN GÜNALTAY
|% 39,38
|4.381
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
|% 34,21
|3.805
|YENİDEN REFAH
|ALİ SEVER
|% 14,21
|1.581
|CHP
|ŞEVKET TUROĞLU
|% 8,01
|891
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH ÇAMLICA
|% 1,99
|221
|DEM PARTİ
|MEHMET NECATİ DURSUN
|% 0,62
|69
|SAADET
|TALHA APA
|% 0,4
|44
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ OSMAN BULGUR
|% 0,31
|35
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA YAYLA
|% 0,31
|35
|MEMLEKET
|ALİ ÖZKARA
|% 0,25
|28
|BTP
|TURAN UZUN
|% 0,14
|15
|MİLLET
|MUSTAFA YAKIN
|% 0,11
|12
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ÖZELÇİ
|% 0,06
|7
Son Dakika › Güncel › KONYA SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Nuri Güneş 22 bin 908, AK Parti adayı Ülkü Öcal 20 bin 969 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yarka 17 bin 950, DEM Parti adayı Turan Saltan 15 bin 94 oy aldı. Yarka, Şırnak'ta doğmuş olup, eğitim ve iş hayatında önemli görevler üstlenmiştir. 2019'da AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığına seçilen Yarka, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Orkun Ercengiz 23 bin 7, AK Parti adayı Mehmet Şimşek 21 bin 324 oy aldı. Ali Orkun Ercengiz, 1973 doğumlu olup Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Siyasete 2003 yılında CHP Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Ercengiz, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak birinci oldu. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mezunu ve Karaman Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçlarını takip etmek üzere partisinin genel merkez binasından ayrıldı. Bahçeli, oy sayımını ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip ettikten sonra saat 01.00 itibariyle genel merkezden ayrıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılan sandıklarda oyların yüzde 35,51'ini alan Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yarışı önde götürüyor. Yeniden Refah Partisi Adayı Önder Narin yüzde 22,89, CHP Adayı Mustafa Yıldız yüzde 15,34, İYİ Parti Adayı Yurder Şahin yüzde 11,47 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, yaptığı konuşmada tüm Antalyalılara teşekkür etti ve rekor kırmaya devam edeceklerini söyledi.
Aksaray Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Evren Dinçer, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 518 oy alarak birinci oldu. MHP adayı İrfan Çıtak ise 33 bin 84 oyda kaldı. Evren Dinçer, Aksaray'da doğmuş olup, eğitimini burada tamamlamıştır. Meslek hayatına devlet kurumlarında görev alarak başlayan Dinçer, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. Zeydan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu ve Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Daha önce HDP'den Hakkari milletvekilliği yapan Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahsin Erdem 29 bin 482, AK Parti adayı Ömer Selim Alan 20 bin 475 oy aldı. Erdem, 1964 yılında Zonguldak'ta doğdu ve siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başladı. 30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Sizin düşünceleriniz neler ?