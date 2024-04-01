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01.04.2024 00:01  Güncelleme: 00:03
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 4.231
Açılan Sandık Oranı : % 78,73
Kullanılan Oy : 969.031
Geçerli Oy : 923.494
Katılım Oranı : % 74,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,52457.313
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,02212.621
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,58116.172
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,5833.104
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3631.033
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9627.366
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,8116.739
DİĞER% 0,555.073
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,524.789
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,413.779
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,32.815
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,242.202
ANAPERKAN ESKİLER% 0,131.159
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.100
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.084
DSPALİYE CANSU% 0,121.077
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,11985
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,1933
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,08763
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07652
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,07636
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,06521
APHASAN İGEÖZ% 0,05492
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,05421
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04378
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,03287
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 47,62
Katılım Oranı : % 88,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 49,52466
AK PARTİİSA AKGÜL% 45,38427
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 2,7626
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,969
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,424
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,424
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,323
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,111
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,111
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 36,13978
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,76941
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 24,27657
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 2,7775
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,2634
SAADETHASAN KESER% 0,5214
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,072
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,072
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,072
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,041
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 97,48
Katılım Oranı : % 77,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,5322.097
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,6816.458
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,129.416
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,12.651
DİĞER% 0,7366
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,39201
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,38198
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,23119
YTPİMRAN LASTİK% 0,19101
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1576
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,0947
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,0946
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,0843
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0839
BTPNURİ KARADENİZ% 0,0631
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0524
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0422
MİLLETKEMAL KALE% 0,0418
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 83,67
Katılım Oranı : % 94,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 54,834.364
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 40,523.225
SAADETAHMET DEVELİ% 1,49119
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,7560
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,6350
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4838
CHPMEHMET MUTLU% 0,4334
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3326
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1814
DİĞER% 0,1411
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,119
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,065
DPMAHMUT HORASAN% 0,043
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 73,17
Katılım Oranı : % 79,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 43,8214.096
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 40,1212.905
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,282.664
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,471.116
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 2,03652
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,18380
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,31100
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,2269
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1651
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1445
DPADEM DİNLAZ% 0,133
HKPBİROL ALP% 0,0721
MİLLETORHAN POLAT% 0,0517
DİĞER% 0,0516
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 84,44
Katılım Oranı : % 83,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 46,025.696
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 34,754.301
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 10,141.255
SAADETALİ TOKAT% 4,68579
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,26156
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,21150
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,7593
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,4353
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2430
DPYUSUF KÖSE% 0,2328
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1316
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,1114
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,056
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 81,75
Katılım Oranı : % 71,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 47,8510.097
AK PARTİMEHMET KALE% 38,628.149
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 10,992.320
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,06223
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,82173
BTPFATİH YETGİN% 0,2552
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2348
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1226
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,049
DİĞER% 0,025
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 91,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MEŞE% 48,651.550
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 48,621.549
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,9731
İYİ PARTİALİ AY% 0,9430
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,3812
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,196
DİĞER% 0,165
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,031
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,031
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,031
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 83,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 42,9711.185
MHPFATİH DEMİRCİ% 39,1710.197
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,522.478
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,491.169
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 1,09283
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,87228
BTPYAKUP KUZAY% 0,4104
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,3283
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,2668
DİĞER% 0,2667
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2360
DPALİ SÜTCÜ% 0,1643
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1538
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,1128
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 4,76
Katılım Oranı : % 98,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KISA% 51,5134
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 36,3624
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 10,617
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 1,521
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 98,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 38,722.916
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 37,152.798
DİĞER% 22,491.694
SAADETCELAL DEMİR% 0,4735
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 0,4534
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,4131
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,097
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,054
DPİBRAHİM UÇAR% 0,054
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,043
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,043
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,032
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,011
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 32
Katılım Oranı : % 92,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 49,23703
MHPNURİŞEN KOÇAK% 45,38648
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 2,3133
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,1917
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,9814
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,284
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,213
BTPNAİM CAN% 0,142
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,142
DİĞER% 0,142
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 58,08
Katılım Oranı : % 79,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 42,9220.196
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 32,9115.483
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 146.588
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,151.482
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,62762
SAADETASIM DURMUŞ% 1,22576
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 0,72338
DEM PARTİEROL GÜL% 0,58272
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,5235
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,45210
DİĞER% 0,38180
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,28132
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,28132
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,25116
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,24114
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,293
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,1256
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1154
TKPCENK SAMET ER% 0,0731
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 96,67
Katılım Oranı : % 84,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 36,022.061
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 33,941.942
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 28,291.619
DİĞER% 0,6537
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 0,5230
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,317
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,1710
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,095
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,021
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 74,47
Katılım Oranı : % 89,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜRSEL AYRANCI% 47,782.540
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 41,162.188
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 7,49398
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,09111
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,4725
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,3720
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2111
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1910
BTPHALİME KESKİN% 0,158
DPAHMET KARAKUŞ% 0,053
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,042
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 89,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 53,721.371
MHPMEHMET BAKKAL% 36,72937
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 5,05129
SAADETEMİN DEMİR% 1,6542
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,0627
BTPEMİN YENTÜRK% 0,6717
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,3910
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,318
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,318
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,123
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 58,33
Katılım Oranı : % 73,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 57,423.185
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 39,822.209
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 1,95108
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 0,3117
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 0,2715
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,169
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,053
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,021
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 62,16
Katılım Oranı : % 82,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 36,087.109
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 24,354.799
CHPMERVE BEKTAŞ% 18,973.739
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 11,342.235
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 5,951.173
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,33262
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,66130
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,53105
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,3569
BTPYUNUS YAZGI% 0,1326
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,1122
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0815
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0713
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0510
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 88,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 40,426.631
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,754.552
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 13,282.178
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 8,771.439
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 4,4721
SAADETREFİK CANCAN% 3,81625
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 0,5591
MİLLETSALİH KARA% 0,3253
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2948
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2337
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,117
DPUĞUR AYVAZ% 0,0813
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 74,22
Katılım Oranı : % 86,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 44,0510.013
CHPGÖNÜL KARABACAK% 42,899.750
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,721.983
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,53347
SAADETKEMAL KOR% 0,91207
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,67152
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,2761
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2454
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2249
BTPHALİM CAN% 0,1126
DİĞER% 0,1126
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,123
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,0818
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0817
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,025
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 85,62
Katılım Oranı : % 71,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,3179.286
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,6535.985
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,698.304
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,44.961
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,374.926
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,233.253
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 1,862.718
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,382.020
DİĞER% 0,751.099
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,691.003
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,4590
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32465
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,19275
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,16234
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,13186
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,11165
TİPMETİN ÖRS% 0,08119
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,08111
APALİ AYBATTI% 0,0795
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,0689
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0457
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0346
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 89,39
Katılım Oranı : % 60,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,629.061
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,195.202
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 16,623.301
CHPÖZLEM DEMİR% 4,64922
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,62521
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,35269
DİĞER% 1,02202
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 0,87173
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,4793
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,3263
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1325
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1223
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,037
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 72,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 49,8164.427
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 25,9433.556
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,4610.947
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,375.657
SAADETMUSA BİZİM% 3,244.194
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,14.015
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,82.328
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,59757
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,51666
DİĞER% 0,45580
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,4511
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,28365
BTPTAHİR ARIÇ% 0,24314
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,15188
DPZELİHA TENİKECİER% 0,14180
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,12153
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,1135
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08103
HKPFADİME ÖZER% 0,0785
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,0680
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,0560
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0457
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 46,75
Katılım Oranı : % 86,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 37,142.851
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 32,522.496
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 17,481.342
SAADETSALİH ÜLKER% 5,99460
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 2,91223
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,46112
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,969
DİĞER% 0,969
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,2116
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,1814
DPALİ AYVAZ% 0,1713
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1411
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 90,06
Katılım Oranı : % 70,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,26131.153
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,5676.968
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,9828.925
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7816.753
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4610.017
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,657.681
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,126.146
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,544.471
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,631.828
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,471.351
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,28825
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,26756
TİPADEN BABİR% 0,19536
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,17504
TKPREFİKA POLAT% 0,17486
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14407
DİĞER% 0,12346
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11313
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06162
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,05157
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 82,68
Katılım Oranı : % 84,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 33,4311.167
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,610.222
DPABDULKADİR ÇAT% 25,578.542
DİĞER% 4,051.352
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 3,491.165
SAADETHARUN ERKAN% 1,21405
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,6202
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,399
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,1758
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,1447
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,1344
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1342
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,1241
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,0621
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,412.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,041.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,56364
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,6570
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,3816
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,219
DİĞER% 0,198
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,167
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 82,61
Katılım Oranı : % 88,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 52,181.844
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 43,041.521
DİĞER% 2,3282
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,6157
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,3111
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,2810
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,114
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,093
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,062
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 81,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 59,09195
AK PARTİHASAN KOÇER% 36,36120
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 1,826
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,214
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,612
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,612
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,31
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 95,83
Katılım Oranı : % 72,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 39,384.381
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 34,213.805
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,211.581
CHPŞEVKET TUROĞLU% 8,01891
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,99221
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6269
SAADETTALHA APA% 0,444
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,3135
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,3135
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,2528
BTPTURAN UZUN% 0,1415
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,1112
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,067

Kaynak: AA

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