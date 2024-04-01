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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 4.644
Açılan Sandık Oranı : % 86,42
Kullanılan Oy : 1.068.679
Geçerli Oy : 1.017.781
Katılım Oranı : % 74,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,57504.559
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,13235.369
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,59128.161
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,5436.074
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3634.173
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9429.972
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7718.049
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,525.257
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,444.441
DİĞER% 0,414.175
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,33.095
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,242.446
DSPALİYE CANSU% 0,131.335
ANAPERKAN ESKİLER% 0,131.272
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.225
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.186
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,111.119
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,11.028
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,09876
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,07747
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07733
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,06648
APHASAN İGEÖZ% 0,06563
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,05466
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04417
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,04395
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 61,90
Katılım Oranı : % 89,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 49,33811
AK PARTİİSA AKGÜL% 44,89738
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 3,6560
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,7913
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,559
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,376
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,183
BTPABDULKADİR ÇİLOĞLU% 0,122
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,061
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,061
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 36,13978
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,76941
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 24,27657
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 2,7775
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,2634
SAADETHASAN KESER% 0,5214
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,072
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,072
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,072
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,041
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 98,32
Katılım Oranı : % 77,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,6322.325
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,5816.538
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,149.498
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,052.643
DİĞER% 0,66347
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,41216
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,4207
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,24128
YTPİMRAN LASTİK% 0,2104
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1578
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,151
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,0947
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,0844
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0738
BTPNURİ KARADENİZ% 0,0734
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0526
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0422
MİLLETKEMAL KALE% 0,0420
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 87,76
Katılım Oranı : % 94,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 52,214.355
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 43,263.608
SAADETAHMET DEVELİ% 1,58132
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,7865
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,650
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4538
CHPMEHMET MUTLU% 0,4235
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3227
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1613
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,119
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,065
DPMAHMUT HORASAN% 0,043
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 83,90
Katılım Oranı : % 80,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 44,916.639
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 39,4114.606
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,163.025
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,41.259
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 1,96727
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,12413
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,31116
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,274
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1555
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1347
DPADEM DİNLAZ% 0,1142
HKPBİROL ALP% 0,0623
MİLLETORHAN POLAT% 0,0518
DİĞER% 0,0416
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 84,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 45,276.023
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 34,974.653
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 10,941.455
SAADETALİ TOKAT% 4,51600
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,22163
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,21161
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,793
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,4155
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2330
DPYUSUF KÖSE% 0,2128
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1621
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,114
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,079
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 85,40
Katılım Oranı : % 71,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 48,110.615
AK PARTİMEHMET KALE% 37,748.330
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 11,432.523
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,17259
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,88195
BTPFATİH YETGİN% 0,2963
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2248
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1226
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,0510
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 67,86
Katılım Oranı : % 89,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 50,372.458
AK PARTİALİ MEŞE% 47,132.300
İYİ PARTİALİ AY% 0,9245
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,944
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,2713
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,2311
DİĞER% 0,15
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,042
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,021
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,021
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 77,38
Katılım Oranı : % 84,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 42,6113.091
MHPFATİH DEMİRCİ% 39,8212.236
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,372.878
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,451.366
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 1,05323
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,88270
BTPYAKUP KUZAY% 0,4122
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,392
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,2783
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2475
DİĞER% 0,261
DPALİ SÜTCÜ% 0,1753
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1443
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,131
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 4,76
Katılım Oranı : % 98,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KISA% 51,5134
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 36,3624
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 10,617
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 1,521
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 70,83
Katılım Oranı : % 96,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 41,893.549
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 34,232.900
DİĞER% 21,391.812
SAADETCELAL DEMİR% 0,6858
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 0,6757
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,5446
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,1714
DPİBRAHİM UÇAR% 0,1210
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,098
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,087
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,065
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,054
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,022
BAĞIMSIZŞABAN MUT% 0,011
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 92,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 48,38776
MHPNURİŞEN KOÇAK% 46,13740
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 2,1835
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,5625
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 116
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,254
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,193
BTPNAİM CAN% 0,132
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,122
MİLLETMUSTAFA KORKMAZ% 0,061
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 66,85
Katılım Oranı : % 79,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 42,8823.444
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 33,0318.057
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 14,027.666
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,211.755
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,57859
SAADETASIM DURMUŞ% 1,2655
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 0,7385
DEM PARTİEROL GÜL% 0,58316
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,46252
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,42228
DİĞER% 0,31169
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,3165
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,27148
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,25137
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,25135
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,24134
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,1369
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1162
TKPCENK SAMET ER% 0,0737
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 35,762.128
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 34,392.046
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 27,651.645
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 0,8953
DİĞER% 0,6438
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,3219
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,212
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,16
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,032
MİLLETMUSTAFA TOYDEMİR% 0,021
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 82,98
Katılım Oranı : % 89,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜRSEL AYRANCI% 46,632.834
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 42,342.573
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 7,13433
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,27138
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,5433
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,4125
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2314
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1811
BTPHALİME KESKİN% 0,159
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,074
DPAHMET KARAKUŞ% 0,053
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 89,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 53,71.371
MHPMEHMET BAKKAL% 36,7937
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 5,05129
SAADETEMİN DEMİR% 1,6542
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,0627
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7118
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,3910
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,318
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,318
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,123
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 77,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 54,353.445
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 39,082.477
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 3,86245
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 0,9359
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 0,7648
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,5736
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,2717
HÜDA PARRAMAZAN CİHAN% 0,085
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,053
MİLLETRAHİM AKTAŞ% 0,053
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 70,95
Katılım Oranı : % 82,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 35,728.217
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 23,865.489
CHPMERVE BEKTAŞ% 20,294.668
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 11,072.548
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 5,831.341
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,25289
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,64147
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,53122
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,3888
BTPYUNUS YAZGI% 0,1227
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,123
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0818
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0716
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0613
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 92,16
Katılım Oranı : % 88,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 39,776.945
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,764.847
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 14,342.504
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 8,331.455
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 4,23739
SAADETREFİK CANCAN% 3,97693
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 0,58101
MİLLETSALİH KARA% 0,3154
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,352
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2341
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,117
DPUĞUR AYVAZ% 0,0814
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 86,72
Katılım Oranı : % 86,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 44,1111.676
CHPGÖNÜL KARABACAK% 42,8711.350
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,562.267
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,52402
SAADETKEMAL KOR% 0,88234
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,71187
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,2874
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2771
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2362
DİĞER% 0,1642
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,1129
BTPHALİM CAN% 0,126
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,126
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0821
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,026
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 93,40
Katılım Oranı : % 71,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,3286.721
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,7139.449
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,769.196
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,425.462
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,385.397
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,223.540
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 1,842.944
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,392.226
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,681.086
DİĞER% 0,58921
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,42666
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32511
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,18285
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,17267
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,13199
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,11183
TİPMETİN ÖRS% 0,08132
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,08123
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,07115
APALİ AYBATTI% 0,07108
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0459
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0350
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 92,42
Katılım Oranı : % 60,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,419.277
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,475.409
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 16,393.349
CHPÖZLEM DEMİR% 4,68957
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,63537
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,34274
DİĞER% 1,08220
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 0,91186
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,4796
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,3469
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1225
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1224
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,048
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 86,97
Katılım Oranı : % 72,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 49,8672.398
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 26,1237.927
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,3412.105
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,346.308
SAADETMUSA BİZİM% 3,244.703
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,074.459
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,792.604
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,57821
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,5730
DİĞER% 0,4575
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,39573
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,29420
BTPTAHİR ARIÇ% 0,24345
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,18266
DPZELİHA TENİKECİER% 0,14199
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,12177
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,11157
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08123
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,0691
HKPFADİME ÖZER% 0,0690
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,0571
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0566
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 49,35
Katılım Oranı : % 85,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 37,192.959
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 32,692.601
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 17,41.384
SAADETSALİH ÜLKER% 6,22495
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 2,99238
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,6127
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,9576
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,3326
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,2117
DPALİ AYVAZ% 0,1814
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1411
DİĞER% 0,18
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 95,56
Katılım Oranı : % 70,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,27139.300
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,6481.969
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,9130.498
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7817.784
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4710.685
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,648.117
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,136.563
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,564.804
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,631.934
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,461.435
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,28857
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,28855
TİPADEN BABİR% 0,18566
TKPREFİKA POLAT% 0,17513
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,15455
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14429
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11335
DİĞER% 0,08237
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,06176
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06175
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 91,06
Katılım Oranı : % 84,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 34,3112.577
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,611.218
DPABDULKADİR ÇAT% 25,679.408
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 3,681.349
DİĞER% 2,24822
SAADETHARUN ERKAN% 1,44529
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,71260
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,32117
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,2694
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,2280
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,1660
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1658
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,1450
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,0932
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,362.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,011.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,57365
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,668
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,417
DİĞER% 0,2812
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,2410
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,146
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 86,96
Katılım Oranı : % 88,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 52,61.929
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 42,61.562
DİĞER% 2,2482
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,6661
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,311
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,2710
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,145
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,114
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,083
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 81,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 59,09195
AK PARTİHASAN KOÇER% 36,36120
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 1,826
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,214
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,612
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,612
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,31
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 98,61
Katılım Oranı : % 73,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 38,944.473
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 34,093.916
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,561.673
CHPŞEVKET TUROĞLU% 8,13934
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,94223
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6373
SAADETTALHA APA% 0,4349
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,3237
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,3136
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,2832
BTPTURAN UZUN% 0,1618
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,1315
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,089

Kaynak: AA

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