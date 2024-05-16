Konyaaltı Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Kotan, engelliler için engel yaratmayacak bir şehir kurma hayalini paylaştı.

16.05.2024 09:59  Güncelleme: 11:48
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Kotan, "Engelliler için engel yaratmayacak bir şehir kurma hayalim var. Bu nedenle bu kentte sizin ayağınız ve gözünüz olacağız" dedi.

Başkan Kotan, Engelliler Haftası'nda engelli dernekleri temsilcilerini ve üyelerini HayatPark'ta ağırladı. En büyük hayalinin engelliler için engel yaratmayacak bir Konyaaltı olduğunu belirten Kotan, şunları dile getirdi:

"BİZLER SİZİN AYAĞINIZ VE GÖZÜNÜZ OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Temel hizmetlerimizi sizlerin hayatını kolaylaştıracak şekilde sunmak istiyoruz. Örneğin kaldırım çalışması yaparken kılavuz çizgilerine, rampalara her türlü detaya önem veriyoruz. Pazara ya da kafeye engelsiz bir şekilde gidip gelmeniz bizim için en büyük başarıdır. Bizler sizin ayağınız ve gözünüz olmak zorundayız. Özel ortamlarımız olacak, geçmişte de ben bunları yaptım. Ben yine kaldığım yerden özel çocuklarımıza ritim eğitimi vermeye devam edeceğim. Konserlere çıkacağız. 2019'da yılında bıraktığımız güzellikleri yine sizlerle Konyaaltı'nda yaşamaya devam edeceğim."

Özel çocuklar için önemli olan şeyin sevgi olduğunu dile getiren engelli derneği temsilcilerinden Tansu Ökte Gonca ise "Onların yüreğinde makam yok. Onlar için en önemli şey sevgi. Sizin fotoğraflarınızı görünce Cem abimiz diyorlar, Cem Başkan demiyorlar. Onların hala Cem abisisiniz. Aramızda makamlar yok sevgi var" diye konuştu.

Engelliler için sürdürülebilir ve hayatlarına dokunan projelerin olması gerektiğine işaret eden Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Mehmet Karavural da "Proje başlayıp bitiyor ama bizim hayatımız başlayıp bitmiyor. Oluşturulacak projelerde mutlaka iletişim halinde olmalıyız. Cem Başkan'ımız ile geçmiş yıllarda ortak çalışmalar yürüttük, gelecekte de birlikte yol yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.

Toplantı boyunca belediye personeli Deniz Sena Tonguz, işitme engelliler için işaret dili ile çeviri yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Engellilerle Buluştu - Son Dakika

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