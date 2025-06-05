Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Kurban Bayramı Mesajı

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak bizler de bu bayramda tüm vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince belediye hizmetlerimiz aralıksız devam edecek ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularına vurgu yapan Başkan Kotan, "Bayramlar bizi bir araya getiren, kalpleri buluşturan ve dayanışmayı büyüten ortak değerlerdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak ilçedeki bayram hazırlıklarını tamamladıklarını, ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını ve vatandaşların her an belediye ile iletişime geçebileceğini de aktardı.

Başkan Kotan, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar, millet olarak en güçlü yönümüz olan birlik ve beraberlik duygularının yeniden yeşerdiği, kırgınlıkların sona erdiği, paylaşmanın ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı özel zamanlardır. Kurban Bayramı da bu anlamda hem manevi değerlerimizi hatırladığımız hem de ihtiyaç sahiplerini unutmadan yardımlaşmanın güzelliğini yaşadığımız bir bayramdır. Konyaaltı Belediyesi olarak bizler de bu bayramda tüm vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince belediye hizmetlerimiz aralıksız devam edecek ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Konyaaltılı ve Antalyalı vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve güzel bir bayram temenni ediyorum."