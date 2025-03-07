Konyaaltı Belediyesi'nden 8 Mart Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konyaaltı Belediyesi'nden 8 Mart Kutlaması

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın personele Marteniçka Bilekliği hediye etti. Başkan, kadın hakları konusunda yapılan çalışmalar ve gelecekteki etkinlikler hakkında bilgi verdi.

07.03.2025 17:34  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında belediyede görev yapan kadın personele baharın gelişini kutlayan "Marteniçka Bilekliği" hediye etti. Takdim sırasında personel ile sohbet eden Kotan, "Konyaaltı'nda kadın çalışması adına büyük bir başarıya hep birlikte imza atıyoruz. İyi ki varsınız, emeğinizle yücelin" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bir Balkan geleneği olarak baharın gelişini kutlamanın sembollerinden olan "Marteniçka Bilekliği" Konyaaltı Belediyesi'nde görev yapan kadın personele ve kadın vatandaşlara hediye edildi. Belediye Başkanı Cem Kotan ve başkan yardımcılarının katıldığı bileklik hediye takdiminde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, bilekliklerin şans getirmesi temennisinde bulunuldu.

Konyaaltı Belediyesi ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında HayatPark'ta düzenleyeceği "Keçe Atölyesi" etkinliğiyle de kutlamalara devam edecek. Etkinlik, 8 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

"Kadın haklarıyla alakalı birçok yol kat ettik"

Kotan, "Elimizden geldiğince tüm kadınların yanında olmak için, hak ve hukuklarının korunması için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana da kadın haklarıyla alakalı birçok yol kat ettik. Emeğinizle yücelin" dedi. Pozitif ayrımcılık noktasında Konyaaltı Belediyesi'nde Eşitlik Birimi'ni kurduklarını vurgulayan Kotan, "Yerelde Eşitlik Eylem Planı devreye girdi. Önümüzdeki hafta bu konuyla alakalı toplantı ve konferanslarımız da olacak. Hepinizin bu çalışmalarda emeği var. Konyaaltı'nda, kadın çalışması adına büyük bir başarıya hep birlikte imza atıyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Marteniçka, Cem Kotan, Konyaaltı, Güncel, 8 Mart, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden 8 Mart Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 01:06:39. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi'nden 8 Mart Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.