Konyaaltı Belediyesi'nden 8 Mart Kutlaması

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında belediyede görev yapan kadın personele baharın gelişini kutlayan "Marteniçka Bilekliği" hediye etti. Takdim sırasında personel ile sohbet eden Kotan, "Konyaaltı'nda kadın çalışması adına büyük bir başarıya hep birlikte imza atıyoruz. İyi ki varsınız, emeğinizle yücelin" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bir Balkan geleneği olarak baharın gelişini kutlamanın sembollerinden olan "Marteniçka Bilekliği" Konyaaltı Belediyesi'nde görev yapan kadın personele ve kadın vatandaşlara hediye edildi. Belediye Başkanı Cem Kotan ve başkan yardımcılarının katıldığı bileklik hediye takdiminde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, bilekliklerin şans getirmesi temennisinde bulunuldu.

Konyaaltı Belediyesi ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında HayatPark'ta düzenleyeceği "Keçe Atölyesi" etkinliğiyle de kutlamalara devam edecek. Etkinlik, 8 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

"Kadın haklarıyla alakalı birçok yol kat ettik"

Kotan, "Elimizden geldiğince tüm kadınların yanında olmak için, hak ve hukuklarının korunması için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana da kadın haklarıyla alakalı birçok yol kat ettik. Emeğinizle yücelin" dedi. Pozitif ayrımcılık noktasında Konyaaltı Belediyesi'nde Eşitlik Birimi'ni kurduklarını vurgulayan Kotan, "Yerelde Eşitlik Eylem Planı devreye girdi. Önümüzdeki hafta bu konuyla alakalı toplantı ve konferanslarımız da olacak. Hepinizin bu çalışmalarda emeği var. Konyaaltı'nda, kadın çalışması adına büyük bir başarıya hep birlikte imza atıyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.