Konyaaltı Belediyesi'nden Eğitim Atılımları

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, hem kendi personeline hem de öğrencilere yönelik başlattığı eğitimlerine devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla personeline yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda belediye, son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki personeline Doç. Dr. Sevinç Ateş'in katılımıyla budama, bahçe bakımı ve ilaçlama eğitimi verdi. Eğitimi veren Doç. Dr. Sevinç Ateş'e eğitim sonunda teşekkür belgesi takdim edildi.

"Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüme Kazandırılması" eğitimi düzenledi

Konyaaltı Belediyesi, personeline yönelik eğitimlerinin yanı sıra öğrenme çağındaki çocuklara uyguladığı eğitimlere de devam ediyor. Bununla beraber Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu'nda "Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüme Kazandırılması" konulu eğitim düzenledi. İklim kriziyle mücadelenin ele alındığı eğitim 2 gün sürdü.

Eğitim sonunda okul yönetimi ve öğrenciler, Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm belediye ekibine teşekkürler etti.