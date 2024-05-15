Konyaaltı Belediyesi Üretici Pazarı Kurdu - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Üretici Pazarı Kurdu

Konyaaltı Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla HayatPark'ta 'Üretici Pazarı' kurdu. Yerel üreticinin bölgeye has ürünlerinin satıldığı pazar, çiftçi ile tüketicinin buluşma noktası oldu.

15.05.2024 10:41
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla HayatPark'ta "Üretici Pazarı" kurdu. Yerel üreticinin bölgeye has ürünlerinin satıldığı pazar, çiftçi ile tüketicinin buluşma noktası oldu.

Konyaaltı Belediyesi, yerel üreticiye destek olmak amacıyla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında HayatPark'ta Üretici Pazarı kurdu. İlçenin kırsal mahallelerindeki yerel üreticinin bölgeye has yerel ürünleri satışa sunduğu pazara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Pazarda portakaldan domates ve bibere, bölgeye has Çandır fasulyesinden Doyran patlıcanına kadar çok sayıda ürün satışa sunuldu.

Yerel üretici pazarında üreticilerle sohbet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şunları söyledi:

"ÇAĞRIMIZ SES GETİRDİ"

"Yerel üreticiye ve yerel ürünlere vurgu yapmak için kurduğumuz yerel üretici pazarımız üretici ile tüketicinin adeta buluşma noktası oldu.Geçtiğimiz gün vatandaşlarımıza 'Pazarımıza gelin, yerel üreticiye bir destek de siz verin' çağrısında bulunmuştu. Çağrımız ses getirdi. Vatandaşlarımız pazara gelerek yerel üreticiye destek oldular. Katılımları için hem üreticilerimize hem de duyarlılıklarından dolayı üreticilerimizi destekleyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yerel üreticiye sahip çıkmak ve tarımsal üretimi desteklemek bizim öncelikli konularımız arasında. Bu noktada da önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yerel üreticilerimize verdiğimiz destek hem onları kalkındırarak yok olmalarının önüne geçilmesini sağlayacak, hem de yerel ürünlerin üretilmeye devam etmesine katkı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

Tarım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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