Kop Dağı'nda Dağ Keçileri Görüntülendi - Son Dakika
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Kop Dağı'nda Dağ Keçileri Görüntülendi

Kop Dağı\'nda Dağ Keçileri Görüntülendi

Bayburt'ta harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı'nda yaptığı ölçüm çalışmaları sırasında nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerini görüntüledi.

02.01.2025 11:55  Güncelleme: 12:03
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BAYBURT'ta harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı'nda çalışırken harita ölçüm cihazı kamerasıyla dağ keçilerini görüntüledi.

Harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı'nda cihazıyla ölçüm yaptığı sırada sarp arazide otlayan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan dağ keçilerini fark etti. Harita ölçüm cihazının kamerasıyla keçileri net bir şekilde izleyen Daştan, o anları da kaydetti. Kop Dağı'nın zirvesinde karlı arazide bir süre beslenen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

HABER-KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

Kaynak: DHA

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