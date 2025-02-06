Kop Dağı'nda Karla Mücadele - Son Dakika
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Kop Dağı'nda Karla Mücadele

Erzurum'da kar yağışı ve tipi, Kop Dağı'nda karla mücadele çalışmaları açısından zorluk yaratıyor.

06.02.2025 17:36
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Erzurum'da 2 bin 409 rakımda karla mücadele

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve etkisini artıran tipi özellikle şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri Kop Dağı'nda 2 bin 409 metre rakımda karla mücadele çalışması.

Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan önemli geçitlerinden birisi olan Kop Dağı yoğun yağan kar yağışı ve beraberindeki tipi ile ekiplerin çalımasını zorluyor. Ekipler trafikte aksama olmaması için kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Aşkale 121. Karayolları Şube ekipleri 7-25 nöbetleşe bekledikleri bakım evinde sabah itibariyle başlayan kar yağışı ile birlikte Kop Dağı başta olmak üzere yaklaşık 30 km mesafedeki karayollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Meteorolojiden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısı ilçe merkezinde henüz etkili olmazken, Kop Dağı zirvesinde beklenilen kar trafiği zaman zaman sıkıntıya sokuyor.

Kaynak: İHA

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