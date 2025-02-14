Köpek Yavrusu Sobadan Kurtarıldı

Osmaniye'de bacadan düşerek soba borusuna sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mevlana Mahallesi'nde müstakil evin sahibi, sobayı yakmak istediğinde borulardan ses geldiğini fark etti.
Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, köpek yavrusunun bacadan düşerek soba borusuna sıkıştığını tespit etti.
Boruları söken ekip, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
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