Köprüde Buluşmalar 20. Yaşını Kutluyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar", 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 18-20 Nisan 2025 arasında düzenlenecek programın "Film Geliştirme Platformu" başvuruları açıldı.

Geliştirme aşamasındaki uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projelerinin katılabildiği platforma, son başvuru tarihi ise 19 Aralık olarak belirlendi.

20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu, seçkisinde çeşitlilik olması hedefiyle belgesel, canlandırma, korku, fantastik türleri, çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde projelerin başvurusuna da bu yıl açık olacak.

Ayrıntılı bilgi için "film.iksv.org" adresi ziyaret edilebilir.